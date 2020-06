Retroscena Tonali, Cellino: “Il Napoli mi ha fatto un’offerta”

C’è anche il Napoli tra le pretendenti per Sandro Tonali: a rivelarlo è il presidente del Brescia, Massimo Cellino, intervistato dal ‘Corriere dello Sport’.

Pochissime luci e tante ombre nella stagione del Brescia, fanalino di coda della Serie A prima che il Coronavirus obbligasse alla sospensione del torneo: una di quelle luci è rappresentata da Sandro Tonali, già leader tecnico delle ‘Rondinelle’ nonostante la carta d’identità dica 20 anni compiuti lo scorso 8 maggio. Prima l’apprendistato in Serie B, poi l’esordio tra i grandi avvenuto con totale naturalezza, senza la sofferenza del salto qualitativo da una categoria all’altra: di Tonali si è accorto anche il commissario tecnico Roberto Mancini, che gli ha concesso l’onore di vestire la maglia della Nazionale in tre occasioni (contro Liechtenstein, Bosnia e Armenia).

Nemmeno la presenza ‘ingombrante’ di Mario Balotelli ha impedito a Tonali di spiccare il volo ad ali spiegate verso una big nostrana, destino inevitabile per un gioiello del suo calibro. Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, il presidente bresciano Massimo Cellino ha fatto una rivelazione di mercato parecchio interessante che riguarda direttamente il Napoli: “De Laurentiis ha presentato un’offerta di 40 milioni, ma il futuro di Tonali sembra segnato: lui preferisce andare all’Inter o alla Juventus. Il Barcellona era arrivato addirittura ad offrire 65 milioni più due ragazzi”.

Napoli attratto da Tonali: ma il suo futuro sarà (probabilmente) altrove

Parole, quelle di Cellino, che spengono le speranze del Napoli di portarsi a casa uno dei talenti più in vista del movimento, uno dei futuri pilastri della Nazionale, con la quale conta di prendere parte agli Europei rinviati al 2021. Nella testa di Tonali c’è l’idea di lottare per lo Scudetto con una tra Inter e Juventus, anche se in Campania ricoprirebbe un ruolo di primaria importanza nel progetto tecnico con Gattuso in panchina, uno abituato a lavorare con le giovani promesse dal roseo avvenire.