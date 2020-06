Serie A, ok alle 5 sostituzioni: le armi in più del Napoli...

Gattuso potrà utilizzare le cinque sostituzioni per far rifiatare tutti i calciatori del Napoli: grande occasione per i centrocampisti meno utilizzati.

La Figc ha ufficializzato la possibilità di fare cinque sostituzioni nelle prossime gare ufficiali fino al termine della stagione 2019/20, e si accoda alle scelte di Bundesliga e Premier. Quest’idea è nata in vista delle tante partite ravvicinate e le rotazioni permettono i giocatori di rifiatare e di non esser più esposti ad affaticamenti muscolari. Tuttavia, ogni allenatore potrà interrompere la gara per i cambi solo tre volte. In sostanza, non ci dovrebbero essere molte perdite di tempo, considerando che da quest’anno i calciatori devono obbligatoriamente lasciare il campo dalla linea laterale o di fondo più vicina. Sarà una grande possibilità da sfruttare per i giocatori che hanno avuto meno chance fino a questo momento e per quelli che sistematicamente entravano a gara in corso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gattuso abbracciato dalla squadra: il Napoli lo aiuta in un momento difficile

Napoli, le sostituzioni che farà Gattuso: il centrocampo cambierà volto

Da quando ricomincerà il campionato non ci sarà un attimo di respiro. Sarà un calendario fitto, quasi come quello di Nba. Le squadre scenderanno in campo ogni 3 o 4 giorni. Per questo motivo, sarà fondamentale ricorrere a delle rotazioni. Da quando siede Gattuso sulla panchina del Napoli, il centrocampo è il reparto che ha subito più sostituzioni. Non una grande novità, visto quante energie si richiedono in mezzo al campo. Solo in campionato con il nuovo allenatore, Demme, Lobotka e Zielinski sono stati richiamati in panchina tre volte; Ruiz, Allan ed Elmas due volte. Mentre il calciatore più sostituito da Ringhio è Callejon, con 4 uscite dal terreno di gioco. Invece, capitan Insigne dall’inizio della stagione è quello che ha accumulato più sostituzioni: ben 11.

I giocatori subentrati più spesso con Gattuso sono Mertens e Lozano. L’attaccante belga continuerà a fare staffetta con Milik, ma il messicano ne beneficerà di più in vista del suo scarso utilizzo e delle deludenti prestazioni. Sarà un’occasione di rinascita. Anche Llorente ed Elmas scalpitano. Lo spagnolo, su 17 presenze, è entrato 14 volte dall’inizio dell’anno, di cui 4 con il tecnico calabrese. Il macedone sarà un vero e proprio jolly. Avrà il compito di far rifiatare i centrocampisti titolari o le ali, per cambiare modulo in corsa. Poi c’è Politano, il quale dovrà convincere tutti che sarà lui ad occupare il posto di Callejon dalla prossima stagione.

Con il recupero di tutti i terzini, ci saranno rotazioni anche in difesa. Luperto, Malcuit, Ghoulam e Hysaj avranno le loro occasioni sia dal primo minuto sia da subentranti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Callejon, sarà ancora Napoli? Il rinnovo ora è possibile