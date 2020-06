Calciomercato Napoli, Boga sempre più caldo: l’ammissione di Giuntoli

Uno degli obiettivi del calciomercato per il Napoli è Jeremie Boga. Il direttore sportivo Giuntoli esce allo scoperto. Può essere l’erede di Callejon.

Sono già tanti i nomi accostati al Napoli nelle ultime settimane. Uno dei più caldi è sicuramente quello di Jeremie Boga, giovane esterno che si è messo in luce col Sassuolo a furia di sgroppate sulla fascia, goal e assist. Boga infatti piace moltissimo al Napoli che peraltro cerca l’erede di Callejon ed ora anche il direttore sportivo Giuntoli esce allo scoperto confermando il forte interesse per il giocatore neroverde.

Calciomercato Napoli, obiettivo Boga: “Ci farebbe comodo”

Intervistato da ‘Sky Sport’, Giuntoli non ha potuto nascondere come Boga sia un nome caldo per il Napoli pur senza sbilanciarsi troppo sulle reali possibilità di acquisto: “È un giocatore molto bravo, farebbe comodo. Non solo a Napoli ma a tante squadre. Ma è presto ora, vediamo”. Il Sassuolo d’altronde, dopo aver raggiunto un accordo col Chelsea per eliminare il diritto di recompra che vantavano i Blues, chiede almeno 25-30 milioni di euro per cedere il proprio gioiello.

Ecco perché Giuntoli tiene ovviamente aperte piste alternative: “I nomi usciti nelle ultime settimane? Parliamo di tutti giocatori bravi”. Tra questi ci sarebbe anche Riccardo Orsolini, esploso al Bologna in questa stagione ma pare ancora controllato dalla Juventus che vanterebbe una sorta di diritto di prelazione nel caso in cui i felsinei decidessero di metterlo sul mercato.

😝👐🏾 ⠀ ⚫️🟢 #JB7 #TeamBoga #ForzaSasol

La stagione super al Sassuolo: 8 goal e 4 assist

Il primo obiettivo del Napoli però resta Jeremie Boga. Nato a Marsiglia ma nazionale della Costa d’Avorio, 23 anni compiuti lo scorso gennaio. Boga prima dello stop causa pandemia stava vivendo una stagione da favola col Sassuolo tanto da mettere insieme 8 goal e 4 assist in 24 presenze. Qualcosa più di una promessa, insomma.

Nelle idee del Napoli, sarebbe lui il profilo perfetto per raccogliere l’eredità di Callejon ma non solo. Sulle fasce infatti si profila una vera e propria rivoluzione con le probabili cessioni di Ounas, Younes e soprattutto Lozano, quest’ultimo chiamato a rilanciarsi altrove dopo il flop in azzurro.

Boga però piace ovviamente a tanti e lui al momento preferisce restare concentrato sul presente: “Ho visto il mio nome accostato a molti grandi club italiani, sì. Questo è lusinghiero. Quando sento di club come Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve, è sempre un piacere. Per ora sono a Sassuolo e mi sto concentrando molto bene sul finire la stagione. Voglio raggiungere i miei obiettivi e vedremo cosa accadrà l’anno prossimo”.