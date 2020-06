Nella prossima sessione di calciomercato il Napoli potrebbe vendere Kalidou Koulibaly: sarà Premier o Ligue 1?

In rosa da 6 anni, Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli al termine di questa stagione. Il difensore senegalese sta attraversando forse la sua peggiore annata da quando veste la maglia azzurra e proprio per questo motivo c’è la netta sensazione che si stia per chiudere una storia lunga e bellissima. Dal Manchester United al Liverpool passando per il Paris Saint Germain, sono tante le squadre che si sono interessate al possibile acquisto del K2 azzurro negli ultimi mesi. Facciamo il punto sulla situazione di mercato di Koulibaly, con le ultime notizie e tutto ciò che accade intorno al difensore col numero 26.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Koulibaly via da Napoli? Il Liverpool offre una contropartita

Calciomercato Koulibaly, tentazione Premier League

8 MAGGIO, ORE 12.00: LIVERPOOL, 100 MILIONI PER KOULIBALY – Su Kalidou Koulibaly ci sono gli esperti di calciomercato dei migliori top club d’Europa ma, secondo le10sport, il Liverpool è fortemente intenzionato a versare una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro. Il prezzo, a causa della conseguente crisi dovuta al Coronavirus, potrebbe abbassarsi, ma il Napoli non ha intenzione di svenderlo. De Laurentiis potrà ridurre il prezzo di circa 20 milioni, non di più. Sempre in Premier League da registrare anche l’interesse di Manchester United e Newcastle.

8 MAGGIO, ORE 20.00: Secondo il quotidiano inglese “The Sun”, quello del Manchester United è molto più di un semplice interesse. Il club allenato da Solskjaer infatti ha intenzione di puntare tutto sul difensore senegalese, forte della volontà di Kalidou di lasciare l’Italia, ma che il Napoli di Aurelio De Laurentiis con ogni probabilità non farà partire per una cifra al di sotto dei 100 milioni di euro.

Calciomercato Koulibaly, il PSG lo richiama in Francia

14 MAGGIO, ORE 10.00: C’E’ ANCHE IL PSG – Il club parigino, fresco vincitore del titolo nazionale francese, sarebbe interessato all’acquisto di Koulibaly. A rivelarlo è stata la rivista l’Equipe, la quale ha sottolineato l’ottimo rapporto che intercorre tra il Napoli e il PSG: già in passato si sono concluse diverse trattative tra i due club. Il difensore senegalese andrebbe a sostituire Thiago Silva, in scadenza di contratto. L’unico ostacolo sarebbe il prezzo del cartellino troppo elevato e il ds Leonardo vorrebbe abbassare la cifra. Kalidou, dunque, potrebbe far ritorno in Francia, dopo la breve esperienza con il Metz in Ligue 2.

Calciomercato Koulibaly, Giuntoli non abbassa le pretese

7 GIUGNO, ORE 14.15: Cifre alte per Koulibaly – Il difensore senegalese è legato al Napoli ancora fino al 2023. Ci sono alcuni top club, tra cui il Manchester United, decisi a sborsare i soldi richiesti da De Laurentiis, ma si tratta di cifre davvero elevate e tutto sarà rimandato a fine stagione. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha trattato nell’intervista di Sky Sport del futuro di Koulibaly: “E’ un grande difensore e ha un contratto lungo. La società ha tutto il diritto di richiedere il prezzo che vuole”. Il patron azzurro non lo lascerà andare per una cifra più bassa di 70 milioni. Naturalmente, il rush finale può aumentare anche le pretese societarie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli a tutta sull’erede di Callejon: primi contatti con l’agente