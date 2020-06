Visita di De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con Gattuso e squadra

Visita del presidente De Laurentiis al centro sportivo per incontrare Gattuso e la squadra pochi giorni prima della ripresa.

Due ore per ritrovarsi, per ritrovare i suoi ragazzi dopo più di 3 mesi di lontananza. Aurelio De Laurentiis torna a riabbracciare la squadra, a caricare il gruppo che si sta allenando al massimo per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Visita di De Laurentiis: due ore con squadra e allenatore

Due ore di colloquio prima con squadra e allenatore e poi con alcuni protagonisti in attesa di definire la propria situazione. Sembra tutto risolto con Mertens e Zielinski, ancora da definire le situazioni di Meret e Callejon. Lo spagnolo negli ultimi giorni sembrava non più così certo di partire ma il suo rinnovo per ora resta ancora in alto mare. Il prossimo passo adesso è definire il nuovo accordo con mister Gattuso.

Gattuso verso il rinnovo: pronto un triennale

Scaduta la clausola unilaterale, che consentiva al Napoli di rinunciare al suo allenatore dietro il pagamento di una penale. Un’intenzione che al momento non è neppure considerata. Anzi, si lavora su un rinnovo che sarà biennale o forse addirittura triennale. Tutti compatti, tutti con mister Gattuso. La pietra angolare da cui far partire il nuovo ciclo. Ci saranno tante partenze e tanti arrivi, ma l’allenatore sarà Rino Gattuso: su questo ormai non c’è più alcun dubbio.