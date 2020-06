Coppa Italia, il Napoli ritorna al San Paolo: allenamento alla vigilia

Il Napoli effettuerà un allenamento al San Paolo prima della gara contro l’Inter, poi i calciatori dormiranno insieme in hotel. I neroazzurri, invece, non restano in città.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto visita alla squadra in giornata. Il saluto a Gattuso, l’incoraggiamento ai ragazzi, una chiacchierata con quelli che devono rinnovare. Gli ultimi a lasciare il campo dopo la seduta di allenamento sono stati proprio Mertens, Zielinski e Callejon. Con quest’ultimo si tratta il mini prolungamento del contratto per terminare la stagione. Difficile un rinnovo più lungo, le strade sono destinate a separarsi dopo 7 anni.

Gli azzurri continueranno la preparazione in vista della partita di sabato sera contro l’Inter, in diretta alle ore 21.00 su Rai 1. I neroazzurri hanno recuperato De Vrij e Bastoni dagli affaticamenti, mentre resta difficile il recupero di Godin. Anche Gattuso farà sicuramente a meno di un centrale difensivo. Manolas è in via di guarigione ma sarà out per la sfida di Coppa Italia e per la sfida contro l’Hellas Verona.

Napoli, allenamento al San Paolo a porte chiuse

Questa semifinale di ritorno può davvero cambiare la stagione degli azzurri. Per questo motivo, c’è un attenzione ai dettagli quasi maniacale. Il Napoli sarà in campo al San Paolo già venerdì, giorno della vigilia del match, per un allenamento a porte chiuse alle ore 18.00. Lo scopo di questa rifinitura allo stadio è di provare il nuovo manto erboso, come riporta Radio Kiss Kiss Napoli. Settimane fa, l’erba era stata trovata di uno strano colore giallo, ma faceva parte di una strategia di manutenzione del prato. La squadra partenopea non calpesta il campo di Fuorigrotta dal 29 febbraio. Dopo la rifinitura senza pubblico, il Napoli andrà in ritiro nel hotel Britannique Hilton del corso Vittorio Emanuele. L’Inter, invece, sta pensando di non fermarsi in città. Le intenzioni del club sono quelle di partire sabato mattina per Napoli e tornare a Milano subito dopo la fine del match.

