Rinnovo Callejon in bilico: spunta un indizio importante

Il rinnovo di Callejon è uno degli argomenti più caldi in casa Napoli: lo spagnolo ha incontrato De Laurentiis ma c’è un indizio che fa riflettere.

Se per Mertens le sensazioni sono più che ottimistiche, lo stesso non può dirsi per Callejon e il suo contratto in scadenza a fine stagione: al contrario del belga, la situazione relativa allo spagnolo è più complessa e merita un’attenzione maggiore, soprattutto alla luce delle voci di mercato sul suo eventuale sostituto che non lasciano molto spazio ad un lieto fine con la firma che sancirebbe il rinnovo e azzererebbe le speculazioni sul conto dell’ex Real Madrid, dato per partente verso la Spagna (Valencia e Siviglia le più interessate a metterlo sotto contratto).

Nella giornata di ieri, De Laurentiis ha avuto un incontro con la squadra a Castel Volturno, occasione utile per parlare di persona anche con Callejon a cui è stata ribadita l’offerta di rinnovo già esposta telefonicamente in precedenza. Ma c’è un indizio che non passa inosservato a far sperare i tifosi: come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Callejon non ha ancora disdetto il suo appartamento, segnale che la permanenza a Napoli potrebbe essere più lunga del previsto. Diversamente, in caso di addio già deciso, avrebbe già provveduto alla disdetta del contratto di locazione: dettaglio forse banale ma che deve indurre all’ottimismo.

Il rinnovo s’ha da fare: trovare un sostituto di Callejon è dura

Confermare Callejon per i prossimi anni sarebbe una mossa saggia per il Napoli che ha dovuto fare i conti con le difficoltà recepite sul mercato per trovare un possibile erede dello spagnolo: in principio è toccato ad Orsolini, blindato dal Bologna che non vuole perderlo per dare continuità ad un progetto ben avviato, ora è il turno di Ferran Torres che però ha una clausola rescissoria monstre e inavvicinabile né per il Napoli né per altre società interessate. Proprio questa mancanza di alternative sembra aver accelerato le negoziazioni con Callejon: che non sarà più giovanissimo, ma in quanto ad affidabilità ed esperienza non è secondo a nessuno.