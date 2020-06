Napoli – Inter, Gattuso ha ancora dubbi sulla formazione: rischia Fabian

Gattuso non ha sciolto i suoi dubbi sulla formazione da schierare contro l’Inter a causa di alcuni problemi fisici dei suoi: a rischio Fabian e Mertens.

Lo stadio San Paolo è pronto ad ospitare gli azzurri dopo 3 mesi. E’ stato sanificato da cima a fondo, così i calciatori possono allenarsi quest’oggi e riadattarsi al campo di casa. Domani sera andrà di scena una partita decisamente importante. C’è tanta attesa e fibrillazione, com’è giusto che sia per una semifinale di ritorno contro una delle squadre più in forma del campionato di Serie A. Gattuso non avrà grosse difficoltà a scegliere il portiere e i quattro di difesa. Con ogni probabilità Mario Rui e Di Lorenzo saranno i terzini, Maksimovic e Koulibaly saranno i centrali. Tra i pali toccherà ancora ad Ospina, preferito a Meret per le qualità di palleggio. Qualche dubbio invece per quanto riguarda il centrocampo, solo Demme e Zielinski ad oggi sono sicuri del posto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Champions cambia sede e format: Final Eight a Lisbona

Napoli – Inter, centrocampisti azzurri non al top: formazione da valutare all’ultimo

La preparazione atletica svolta nelle ultime settimane a Castel Volturno potrebbe pesare sulle gambe dei calciatori. Quelli più affaticati sembrano essere i centrocampisti. Secondo quanto riportato da Sky, Fabian Ruiz rischia di andare in panchina per qualche acciacco. Anche Allan, Elmas e Lobotka non sono al meglio della condizione. I quattro verranno valutati dopo l’allenamento pomeridiano al San Paolo. Inoltre, Mertens è in forte dubbio a causa di un affaticamento, ma Gattuso non vuole privarsene e ci penserà fino all’ultimo. Nel caso, Milik partirebbe dal 1′, poi subentrerebbe il belga a partita in corso. In attacco saranno confermati Insigne e Politano, che avrebbe superato il ballottaggio con Callejon.

Nessuno, a parte Manolas, è considerabile infortunato, ma qualcuno più degli altri sta accusando dei problemini fisici dovuti agli allenamenti intensivi. L’allenatore del Napoli vuole schierare una formazione al top della condizione contro l’Inter, poiché le squadre di Conte sono abituate a pressare e correre. Solo chi può garantire corsa e lucidità sarà inserito tra i titolari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rinnovo Callejon in bilico: spunta un indizio importante