Il procuratore di Adeyemi, Thomas Solomon, lascia aperte le speranze di un approdo del calciatore tedesco a Napoli.

Considerato come uno degli attaccanti europei più promettenti, Karim Adeyemi milita nel Salisburgo e sta impressionando tutti. E’ stato soprannominato il nuovo Haaland, ma in verità ha solo due anni in meno al norvegese. Karim è classe 2002, nato in Germania, già è nel giro delle giovanili della Nazionale tedesca. Nella prima parte di stagione ha giocato in prestito nella Serie B austriaca. I numeri sono davvero eccezionali per un diciottenne: 9 gol e 8 assist in sole 14 presenze. Adeyemi ha giocato anche contro il Napoli in Youth League con la maglia del Salisburgo in un sontuoso 7-2 per il suo club, e lui è stato autore di un assist. A quanto pare, il ds partenopeo Giuntoli è sulle tracce del giovane giocatore, il quale sarebbe un ottimo investimento per il futuro della società.

Napoli, l’agente di Adeyemi: “Sarebbe perfetto per gli azzurri”

Attualmente, Karim ha un contratto con il Salisburgo fino al 2024. Ha appena vinto la coppa nazionale d’Austria con la sua squadra entrando nel referto con un assist. Visto l’interesse degli azzurri, Thomas Solomon, l’agente di Adeyemi, è stato intervistato da Calciomercato.it: “Il Napoli è una grande squadra e il ragazzo sta diventando un grande calciatore. Loro fanno molto pressing e Karim è agile, rapido, ha ottime qualità, sarebbero perfetti l’uno per l’altro in futuro. Vediamo cosa accadrà questa estate e lasciamo la porta aperta. Ora, per lui è importante vivere questo momento di crescita in serenità”.

