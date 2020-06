Attento Napoli: cinque titolari diffidati rischiano di saltare il big match

Il Napoli giocherà domenica contro la Spal, ma dovrà fare attenzione ai cartellini poiché cinque calciatori azzurri sono diffidati: la prossima è contro l’Atalanta.

La gara contro la Spal potrebbe nascondere delle insidie. I biancoazzurri sono al 19° posto in classifica, in piena zona retrocessione, ad un passo dal baratro. Hanno la possibilità di giocarsi queste partite in trasferta senza la spinta del pubblico di casa. Non hanno ricominciato con il piede giusto dopo il lungo stop, e cercano disperatamente punti già da domani contro il Napoli allo stadio San Paolo. Gli azzurri, a loro volta, vogliono continuare l’ottimo trend, il momento favorevole, e allungare la striscia di vittorie consecutive in campionato. Indubbiamente, l’obiettivo apertamente dichiarato è quello di raggiungere il 4° posto, ma ci sono altre due squadre da sorpassare. Entrambe arrivano subito dopo il match contro la Spal. Pensare troppo alla prossima gara contro l’Atalanta può danneggiare la squadra e il giusto approccio da mettere in campo nell’imminente sfida con la penultima in classifica. Ma è inevitabile fare turnover per dare fiato a qualche titolare.

Napoli, con la Spal turnover e attenzione ai diffidati

L’ampia rosa a disposizione permette Gattuso di far giocare tutti fino al termine della stagione, così da tener sempre sulla corda l’intero gruppo. Inoltre, il tecnico deve anche tener conto dei cinque diffidati che rischiano di saltare la sfida più importante della stagione. Koulibaly, Demme, Zielinski, Mertens e Milik sono a rischio squalifica. Il primo giocherà quasi sicuramente dall’inizio, ma potrebbe esser richiamato in panchina a gara in corso. I due centrocampisti non dovrebbero partire titolari: a loro posto sono pronti Lobotka ed Elmas. Uno tra Dries e Arek dovrà scendere in campo dal 1′, e dovrà fare attenzione al cartellino giallo. Favorito il belga per un posto da titolare, ma quasi sicuramente nel secondo tempo ci sarà la classica staffetta a cui si sono abituati entrambi da inizio stagione.

Anche l’Atalanta ha un paio di diffidati che potrebbero saltare la gara contro il Napoli: Palomino e Malinovskyi. Tutt’e due, però, sono dati in panchina per la partita contro l’Udinese. Facile pensare che Gasperini li voglia preservare per il delicato match a Bergamo contro gli azzurri.

