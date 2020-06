Napoli-SPAL, i convocati: due assenze a sorpresa per Gattuso

Stasera si gioca Napoli-SPAL, tra i i convocati di Gattuso ci sono due assenze a sorpresa: out sia Allan che Fernando Llorente. Rientra Manolas.

Obbligo vittoria per il Napoli che stasera ospita la SPAL al ‘San Paolo’ nella ventottesima giornata di Serie A. Gli azzurri, ancora imbattuti dopo la ripresa tra Coppa Italia e campionato, devono assolutamente conquistare i tre punti per continuare a inseguire il sogno quarto posto. Il tutto in vista dello scontro diretto in programma a Bergamo contro l’Atalanta giovedì sera.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cinque diffidati rischiano l’Atalanta

Due assenti a sorpresa: out Allan e Llorente

Nell’elenco dei convocati diramato da Gattuso domenica mattina, oltre al lungodegente Malcuit, a sorpresa non figurano neppure Allan e Fernando Llorente. Il primo è alle prese con un affaticamento muscolare ed il tecnico ha preferito non rischiarlo, mentre non è ancora chiaro il motivo dell’esclusione di Llorente.

Recuperato invece Kostas Manolas che dovrebbe giocare dal 1′ accanto a Maskimovic concedendo così un turno di riposo a Koulibaly, peraltro a ‘rischio giallo’ così come Demme, Zielinski, Mertens e Milik. Ecco perché Gattuso pare orientato a varare un robusto turnover con Fabian Ruiz, Lobotka ed Elmas a centrocampo. In attacco, insieme all’intoccabile capitan Insigne, dovrebbe esserci il ritorno di Callejon con Mertens favorito su Milik. Turnover anche in porta dove Meret, eroe della finale di Coppa Italia, sostituirà Ospina.

Napoli-SPAL, i convocati di Gattuso

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis;

Difensori: Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj;

Centrocampisti: Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka;

Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano

Le probabili formazioni di Napoli-SPAL

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne.

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Missiroli, Murgia; Strefezza, Petagna, Valoti.