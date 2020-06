Calciomercato Napoli: Osimhen ad un passo dalla firma

Colpo del Napoli in attacco: tutto pronto per l’incontro tra la dirigenza azzurra e quella del Lille per chiudere l’affare Osimhen.

Il Napoli non resta a guardare mentre Juventus e Inter rinforzano le proprie squadre. I neroazzurri sono vicini alla chiusura dell’affare Hakimi. Ieri, i bianconeri hanno concluso lo scambio Pjanic-Arthur. Oggi può essere la volta degli azzurri, che sono pronti a trovare l’accordo con il Lille per acquistare il cartellino di Victor Osimhen. Sarà una giornata ricca di sorprese, secondo Sportitalia, poiché è previsto un incontro con la dirigenza del club francese per avviare la trattativa, o quantomeno bloccare il giocatore. I Mastini vorrebbero circa 80 milioni, De Laurentiis ne vorrebbe spendere 20 di meno, ma filtra ottimismo sulla riuscita del trasferimento dell’attaccante. Per il giocatore è pronto un lungo contratto di 5 anni.

Calciomercato Napoli, Osimhen: il miglior africano della Ligue 1

Victor è un talento di 21 anni. Ha siglato 18 reti in Ligue 1, contribuendo al raggiungimento del 4° posto, nonché la qualificazione ai gironi di Europa League. Osimhen sarebbe il perfetto sostituto di Milik, ormai pronto a lasciare Napoli, visto il mancato rinnovo del contratto. Gli azzurri non vogliono perdere tempo e farsi scappare un giocatore così promettente. L’attaccante ha appena ricevuto il Premio Marc-Vivien Foé, attribuito al miglior calciatore africano della stagione del campionato francese. Osimhen diventerebbe il secondo nigeriano tesserato con il club partenopeo (il primo è stato Rabiu Afolabi nella stagione 2000/01, ma senza aver mai fatto una presenza). Per far sì che il giocatore possa firmare con il Napoli, serve liberare un posto da extracomunitario e, naturalmente, vendere il centravanti polacco. Allan è il principale indiziato a lasciare libero lo slot.