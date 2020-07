Calciomercato Napoli, non solo Osimhen: un difensore e un’ala nel mirino

Il Napoli sta costruendo la squadra per la prossima stagione e oltre a Osimhen sono pronti altri colpi in canna: Gabriel, sempre del Lille, e un’ala.

Non solo supersfida, non solo Atalanta. Il Napoli è proiettato sul presente, ma con un occhio attentissimo anche verso il futuro. L’Osimhen-day è stato molto proficuo, l’attaccante nigeriano sembra affascinato dalla città e convinto da Gattuso e dal suo progetto tecnico. L’incontro a Capri col presidente De Laurentiis chiarisce gli ultimi dubbi per un colpo davvero da capogiro. Il cartellino di Osimhen, infatti, costerà al Napoli almeno 50 milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi se rientrasse una contropartita come Ounas, che al Lille piace molto. Anche perché il club francese ha un altro calciatore che alla dirigenza partenopea piace parecchio. Si tratta di Gabriel Magalhaes, 22enne difensore brasiliano che viene valutato sui 25-30 milioni. Un affare complessivo che potrebbe chiudersi al di sotto dei 100 milioni.

Calciomercato, il Napoli guarda oltre Osimhen: alla ricerca di un’ala

Potrebbero essere loro quindi gli eredi di Milik e Koulibaly, destinati a cessioni a cifre anche più alte. Poi resta da valutare chi completerà la batteria degli esterni d’attacco, con Callejon e Lozano che alla fine dovrebbero andar via. Per il ruolo di esterno destro il favorito resta Cengiz Under della Roma, che però al momento ha una valutazione esorbitante. Decisamente più abbordabile quello che sarebbe l’erede del Chucky: Jeremie Boga, super rivelazione del Sassuolo, che potrebbe accettare una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Infine, un altro giocatore seguito con interesse da Giuntoli e De Laurentiis è Dominik Szoboszlai, di cui nelle ultime ore si è parlato tantissimo. Ha una clausola da 25 milioni, e può fare sia l’esterno sinistro che il centrocampista centrale. In un 4-3-3 dev’essere adattato a mezzala. Il suo arrivo coinciderebbe con l’addio di Allan.

