Il Napoli sfida l’Atalanta: l’attacco più forte e dalle numerose insidie

L’Atalanta ha l’attacco più prolifico della Serie A e il Napoli dovrà neutralizzarlo: massima attenzione alle palle inattive dove i neroazzurri possono creare pericoli.

Gasperini ha costruito una macchina da gol. L’anno scorso, l’Atalanta ha chiuso il campionato con 77 reti fatte, e grazie ai 3 gol segnati all’Udinese nella scorsa giornata, la Dea ha già superato quel record. Mancano 10 partite al termine del campionato, ma già potremmo predire chi sarà la squadra della Serie A con il maggior numero di marcature. Il Napoli dovrà fare molta attenzione in fase difensiva, dovrà esser in grado di neutralizzare tre dei dieci migliori marcatori attuali del campionato: Ilicic, Muriel e Zapata. Non sarà facile per il quartetto partenopeo, ma nelle ultime gare ha dimostrato di saper annullare i reparti offensivi di Inter e Juventus.

C’è una classifica particolarmente interessante che vede in cima entrambe le squadre: la statistica dei tiri in Serie A. Tuttavia, mentre l’Atalanta è prima nei tiri indirizzati verso lo specchio della porta, il Napoli è primo tra quelli che non centrano il bersaglio. Gli azzurri, non a caso, quest’anno sono soli ottavi nei gol fatti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Osimhen come Mertens: la gita per convincerlo

L’attacco dell’Atalanta da paura: Napoli attento ai calci piazzati

L’Atalanta, oltre ad avere l’attacco migliore del campionato, è la squadra ad aver realizzato più reti da calcio piazzato (16 gol), mentre il Napoli è quella che ne ha subiti di meno (solo 4). Tra l’altro gli azzurri, si stanno specializzando da fermo e a Verona due reti sono arrivate da corner. Per un big match, una punizione, un calcio d’angolo o un calcio di rigore può essere determinante al fine del risultato.

Il tridente offensivo del Napoli formato da Insigne, Mertens e Politano sfiderà quello bergamasco formato da Ilicic, Gomez e Zapata. Goleador a confronto in una serata importantissima per i partenopei: la rincorsa Champions può proseguire o terminare definitivamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Probabili formazioni Atalanta-Napoli