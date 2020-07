Probabili formazioni Atalanta-Napoli: Politano favorito su Callejon

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli, ultima chiamata per la Champions: Gattuso conferma Maksimovic, in attacco c’è Mertens.

Mancano ancora dieci giornate alla fine del campionato ma la trasferta di Bergamo è già l’ultima spiaggia per il Napoli, che deve assolutamente battere l’Atalanta per sperare di agganciare il quarto posto. Attualmente gli orobici hanno un vantaggio di ben 12 punti sugli azzurri, quindi all’Atalanta potrebbe bastare anche un eventuale pareggio per tenere a distanza il Napoli e di fatto blindare il piazzamento Champions. Entrambe le squadre attraversano un grande periodo di forma e non hanno mai perso dopo la ripresa.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Rosa praticamente al completo per Gasperini che ha ormai recuperato anche Ilicic. Lo sloveno dovrebbe partire dal 1′ alle spalle dell’ex Zapata, accanto a lui come sempre ci sarà il Papu Gomez. Dopo il turno di riposo di Udine rientrano pure Hateboer, De Roon e Palomino. Solo panchina invece per Pasalic, Malinovskyi e Castagne. Pronto a subentrare a gara in corso anche Muriel, grande protagonista nella vittoria alla ‘Dacia Arena’.

Gattuso rilancia Ospina in porta e Di Lorenzo sulla fascia desta, mentre a sinistra Mario Rui è leggermente favorito su Hysaj. Al centro della difesa Maksimovic dovrebbe essere ancora preferito a Manolas per fare coppia con Koulibaly. A centrocampo rientrano Demme e Zielinski dopo il turno di riposo contro la SPAL. In attacco Politano e Mertens sono favoriti rispettivamente su Callejon e Milik. Sicuro del posto il capitano Insigne.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Dove vedere Atalanta-Napoli in tv e streaming

Atalanta-Napoli verrà trasmesso da DAZN in diretta streaming e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app o collegando il televisore di casa a Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console di gioco: Playstation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

La visione di Atalanta-Napoli sarà possibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Infine la partita potrà essere seguita anche su smartphone, tablet e pc in diretta streaming tramite l’app o il sito ufficiale di DAZN.