Un affare record, una gita a Napoli, un trasferimento che si avvicina sempre più: Osimhen è convinto del progetto azzurro e vuole unirsi alla squadra.

La notte porta consiglio. Due notti a Napoli schiariscono ancor più le idee. Osimhen nella giornata di ieri ha incontrato a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis per accordarsi sul contratto. Per lui pronto un quinquennale di 2,5 milioni più bonus. A convincerlo è stato anche Gattuso, il quale ha voluto incontrarlo martedì sera per parlare di persona del progetto. Victor Osimhen, dopo i due meeting riservati, ha fatto sapere ai suoi agenti di voler accettare la proposta del Napoli. Dunque, il suo via libera è stato annunciato al Lille, squadra con il quale ha siglato 18 reti stagionali. Ora le due società dovranno trovare l’accordo economico, ma filtra ottimismo.

Dalla Francia si tratta di un affare ExtraLarge: Osimhen dà il via libero al trasferimento a Napoli

La chiacchierata sull’isola con il patron azzurro ha snebbiato la mente dell’attaccante nigeriano. Qualche dubbio di troppo probabilmente lo frenava. Forse anche qualche timida offerta di qualche altro club lo ha fatto riflettere più del dovuto. Ma alla fine, secondo le10sport, Osimhen ha dato il suo consenso al trasferimento al Napoli. Si tratterebbe di un affare costosissimo di circa 80 milioni, secondo la rivista francese. Stando alle ultime notizie filtrate dai quotidiani italiani, invece, la società azzurra starebbe pensando di inserire nella trattativa Ounas, quindi si abbasserebbe attorno ai 50 milioni la proposta cash. E’ avviato anche il secondo negoziato con il Lille per Gabiel, difensore brasiliano. Il prezzo del suo cartellino si aggira sui 20-25 milioni di euro. In generale, si tratterebbe di un doppio trasferimento record dalla cifra complessiva sotto i 100 milioni.

Dunque, Victor Osimhen potrebbe superare Lozano nella classifica degli acquisti più costosi della società. Il Napoli ha lanciato subito un grande segnale alle concorrenti per lo scudetto della prossima stagione.

