Tabellone poco fortunato per il Napoli che, se dovesse superare il turno degli ottavi di Champions, incontrerebbe il Bayern Monaco o il Chelsea ai quarti di finale.

Sarà Napoli-Bayern oppure Napoli-Chelsea. O meglio: sarebbe Napoli-Bayern o Napoli-Chelsea se agli azzurri riuscisse l’impresa al Camp Nou di Barcellona. Sorteggiate le Final Eight di Champions League, che si terranno a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Un tabellone da portare a termine fino alla finale, in una 10 giorni di fuoco che decreterà la vincitrice della Champions di quest’anno. Prima naturalmente c’è da giocare l’ottavo di ritorno, e decisamente non è una passeggiata. L’8 agosto il Napoli va a Barcellona per provare a ribaltare l’1-1 dell’andata al San Paolo. Poi, se dovesse riuscirci, andrà a Lisbona per affrontare prima la vincente dell’altro ottavo di finale, Bayern Monaco-Chelsea, con i tedeschi che partono già forti del 3-0 in trasferta dell’andata. Salvo grossi ribaltoni sarà quindi la squadra campione di Germania ad affrontare la vincente di Barcellona-Napoli, con in palio l’accesso alla semifinale. Nel lato del tabellone dei ragazzi di Gattuso, fra le possibili semifinaliste c’è anche la Juventus, insieme a Lione, Manchester City e Real Madrid.

Napoli, tabellone Champions ostico, ma prima c’è il Barcellona

Il sorteggio di Nyon ha solo delineato la strada che le squadre in corsa per la Coppa dalle grandi orecchie avranno dal 12 agosto in poi. Di certo le italiane non sorridono, ma prima per Juventus e Napoli c’è da completare il ritorno degli ottavi di finale. I bianconeri dovranno ribaltare il vantaggio del Lione (1-0 all’andata). Gli azzurri giocheranno in trasferta e senza il pubblico, quindi un avversario in meno, contro un Barça che sta vivendo un periodo di crisi per via dei rapporti un po’ tesi tra giocatori, allenatore e dirigenza. Ma giocare la Champions dà altri stimoli ai calciatori che scendono in campo, e il Napoli sa bene che il Barcellona regalerà pochissime occasioni da sfruttare al meglio per passare il turno. Gattuso qualche giorno fa disse che era troppo presto per pensare ai blaugrana. Ma il tempo scorre, inesorabile e veloce: manca meno di un mese alla sfida tanto attesa.

Infine, l’Atalanta, unica italiana a completare andata e ritorno degli ottavi, giocherà contro il PSG. La vincente di questa sfida incontrerà una tra Lipsia e Atletico Madrid.

Il sorteggio del tabellone dei quarti di finale:

Real Madrid / Manchester City – Juventus / Lione

Napoli / Barcellona – Bayern Monaco / Chelsea

Atalanta – PSG

Lipsia – Atletico Madrid

Tutte le gare dai quarti di finale fino alla finale si giocheranno a Lisbona negli stadi del Benfica e dello Sporting.

