Calciomercato Napoli, trattativa con Osimhen agli atti finali

C’è l’accordo di base tra Victor Osimhen e il Napoli, da definire gli ultimi dettagli economici: l’operazione si chiuderà la prossima settimana.

Niente Premier per Victor. Oggi ci sono stati dei contatti importanti tra la società partenopea e il nuovo agente di Osimhen, William D’Avila, per definire e chiudere la trattativa. Non potrà essere ancora annunciato ai tifosi del Napoli, manca l’ufficialità. Ma c’è ottimismo, l’operazione sembra essere in discesa anche se ci sono stati dei problemi e dei rallentamenti dovuti al cambio di procuratore. Le offerte dall’Inghilterra non sono state concrete, e il Lille ha mantenuto la promessa agli azzurri, accettando l’offerta di circa 60 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, Luperto sparisce dai radar

Calciomercato, Osimhen-Napoli c’è l’accordo, e Milik gli lascerà il posto

Più passano i giorni e più si avvicina il momento del sì, fra Osimhen e il Napoli. La strategia del prendere tempo da parte dell’entourage del calciatore non ha pagato: di fatto alla lunga quella del club azzurro resta l’offerta più concreta e di sicuro quella più convincente. La situazione si sta via via definendo e con tutta probabilità nei prossimi giorni ci saranno sviluppi importanti. Secondo Sky Sport, è da definire solo la parte economica tra Osimhen e il Napoli, ma è solido l’accordo tra la società azzurra e il Lille.

Terminata la trattativa, a quel punto ci sarà da piazzare Milik che continua a raccogliere corteggiatrici soprattutto nel nostro campionato. La Roma ha Under e Veretout come pedine di scambio, la Juve invece potrebbe inserire il giovane esterno Luca Pellegrini per abbassare le elevatissime pretese di De Laurentiis. Situazione Koulibaly: il Manchester City preme ma offre ancora troppo poco per poterselo davvero accaparrare. La proposta di Guardiola è ancora sui 65 milioni, il Napoli valuta il calciatore almeno 100. Se alla fine dovesse arrivare l’accordo e quindi la cessione, Giuntoli è già pronto a chiudere per Gabriel Magalhaes, anche lui dal Lille.