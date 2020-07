Caos Barcellona, Arthur non vuole giocare contro il Napoli: il motivo

Il Barcellona rischia di dover fare a meno anche di Arthur per la partita degli ottavi di finale contro il Napoli: il calciatore non vuole rientrare dalle vacanze.

Scoppia la bufera nella società blaugrana. Ci sono problemi all’interno dello spogliatoio, con una parte della squadra poco felice della gestione Setién. L’allenatore resterà fino al termine della stagione, poi il suo futuro dipenderà sicuramente dai risultati ottenuti durante la Final Eight in Portogallo. Il tecnico dovrà trovare una giusta soluzione a centrocampo per la sfida contro il Napoli, a causa dell’assenza dei due squalificati Sergio Busquets e Arturo Vidal. Inoltre, ad aggiungersi ai tanti problemi, Arthur non ha intenzione di allenarsi in vista della Champions League. Il neo-acquisto della Juventus rischierà delle sanzioni dal club.

Barcellona, scatta l’emergenza a centrocampo per la sfida contro il Napoli: Arthur resta in vacanza

Il centrocampista brasiliano è partito in vacanza la settimana scorsa, come il resto della squadra. Oggi tutto il gruppo è stato convocato alla prima sessione di allenamenti per preparare la delicata sfida con gli azzurri. Tuttavia, Arthur non si presenterà e ha deciso di restare in Brasile per non partecipare alle prossime partite del Barcellona. Secondo Mundo Deportivo, il calciatore non vuole allenarsi a causa della rottura dei rapporti con l’allenatore Setién, il quale lo avrebbe escluso dopo l’ufficializzazione della trattativa con la Juventus. Il calciatore blaugrana non scende in campo dal 30 giugno e non ha intenzione di tornare disponibile per la sfida contro il Napoli dell’ 8 agosto.

Attualmente, il tecnico del Barcellona avrebbe solo quattro centrocampisti per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League: De Jong, Rakitic, Sergi Roberto e Riqui Pig.

