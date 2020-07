Infortunio Manolas, il Napoli fa chiarezza sulle condizioni del difensore

Kostas Manolas rischia di dare forfait alla delicata gara di ritorno contro il Barcellona a causa del suo infortunio: la SSC Napoli informa i tifosi sulle sue condizioni.

Stagione sfortunata per Kostas Manolas, il quale è stato già infortunato per quattro volte. Nell’ultima partita contro il Sassuolo ha subito un colpo alla gabbia toracica ed è dovuto uscire dal campo a causa del forte dolore. Per il difensore si teme il lungo stop, o quantomeno rischia di essere indisponibile nell’altro appuntamento più importante dell’anno, dopo esser stato assente alla finale di Coppa Italia.

Manolas, le condizioni sull’infortunio: “Infrazione delle costole”

Il Napoli ha riportato sul sito ufficiale le condizioni di Manolas in seguito all’infortunio subito la scorsa settimana, ed ecco quanto è emerso dai primi esami: “E’ stata evidenziata un’infrazione della quarta e quinta costola del lato sinistro. Il difensore proseguirà con le terapie e sarà monitorato quotidianamente”. Evitata la frattura completa, che l’avrebbe posto out per molto tempo, Kostas rischia comunque di non esserci contro il Barcellona, poiché dovrà restare a riposo per non peggiorare l’infortunio.

Il greco non è nuovo a questo tipo di incidente: in autunno riportò già delle contusioni alle costole che lo resero indisponibile per qualche partita di Champions e campionato. La storia potrebbe ripetersi in questo finale di stagione.

Il resto della squadra si è allenato, svolgendo al termine della sessione mattutina la partitella in campo ridotto. Gli azzurri stanno preparando la partita contro l’Inter che si giocherà domani sera a San Siro alle ore 21.45, la quarta e ultima sfida stagionale contro i neroazzurri.

