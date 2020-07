Ufficiale: Osimhen è del Napoli! Cifre e dettagli dell’operazione

Il Napoli ufficializza l’acquisto di Osimhen: oltre ai soldi, il Lille otterrà anche quattro giocatori azzurri.

Arriva all’ultimo giorno del mese di luglio l’ufficialità del neo acquisto del Napoli. Victor Osimhen è stato annunciato questo pomeriggio con il classico tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. La trattativa è durata un mese. Sembrava ben avviata, poi c’è stato qualche rallentamento, causato dalla sostituzione degli agenti del calciatore. Alla fine, la storia ha avuto un lieto fine. Dalla prossima stagione, l’attaccante nigeriano vestirà la maglia azzurra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli di lusso: proposto un campione del mondo

Osimhen-Napoli: ora è ufficiale! Quattro giocatori e 70 milioni al Lille

Il costo totale dell’operazione è di 70 milioni di euro. Il Napoli ha speso 50 milioni lordi per acquistare Osimhen dal Lille. Ma ha inserito nella trattativa Karnezis, Manzi, Palmieri e Liguori, valutati complessivamente 20 milioni. Come annunciato anche da De Laurentiis a Capri, le trattative sono separate: “Operazione da settanta milioni più dieci di bonus a determinati risultati. Il contratto quinquennale del giocatore – riporta la Gazzetta dello Sport le parole del patron – parte da 4 milioni di euro e aumenterà ogni anno fino a 4,5“. L’attaccante nigeriano vestirà la maglia numero ‘9‘, attualmente indossata da Fernando Llorente, il quale saluterà la squadra dopo appena una stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro sul calendario: De Laurentiis minaccia la Lega

Osimhen, secondo africano più caro della storia del calciomercato

Victor sta scrivendo la storia con questo trasferimento in Italia. Il calciatore diventa l’atleta africano più costoso della Serie A, e anche il secondo più costoso al mondo. Il primo posto di questa speciale classifica è occupato saldamente da Pépé, anch’egli ex giocatore del Lille. Nicolas è stato vicinissimo al Napoli l’estate scorsa, ma l’affare saltò a causa delle richieste di commissione per gli agenti, ritenute elevate.

Osimhen, sul suo profilo twitter, ha già ringraziato tutti i fan che gli stanno dando un caldo benvenuto. La telenovela è finalmente terminata.