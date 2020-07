Probabili formazioni Napoli-Lazio: prove da Champions per Gattuso

Ultima partita di campionato in programma per i ragazzi di Gattuso, prima di affrontare il Barcellona: ecco le probabili formazioni di Napoli-Lazio.

Battere la Lazio per chiudere in bellezza un campionato tutt’altro che indimenticabile, il peggior piazzamento da 11 anni a questa parte. Battere la Lazio in quella che è a tutti gli effetti un’amichevole preparatoria alla partita delle partite, quella che si giocherà giusto una settimana dopo al Camp Nou. Di fronte una squadra che ha come obiettivo un secondo posto ormai difficile e il record di reti di Immobile, che con due prodezze al San Paolo potrebbe superare Higuain per gol segnati in una sola stagione. Gattuso potrebbe decidere di non rischiare tutti, ma si va verso una formazione tipo con qualche cambio anche legato alle condizioni fisiche di chi ha avuto qualche problema in settimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro sul calendario: De Laurentiis minaccia la Lega

Le probabili formazioni di Napoli e Lazio: Di Lorenzo con Koulibaly, torna Mertens

Saranno recuperati e probabilmente convocati sia Maksimovic che Manolas, alle prese con qualche acciacco in questi giorni. Non è da escludere però una difesa con Hysaj a destra, Di Lorenzo e Koulibaly centrali e Mario Rui a sinistra. In mezzo il campo centrocampo di Barcellona dovrebbe essere Fabiàn- Demme-Zielinski, perciò almeno uno fra Allan, Lobotka ed Elmas potrebbe affrontare la Lazio dal primo minuto. Lì davanti in Champions sarà Callejon, Mertens e Insigne, quindi per l’ultima di campionato potrebbe esserci Matteo Politano con Milik e Lozano pronti eventualmente a subentrare nella ripresa.

Simone Inzaghi dovrebbe schierare la stessa squadra vincente a Brescia. L’unica sostituzione avverrebbe in difesa con Vavro al posto di Luiz Felipe. Nessuna rivoluzione a centrocampo o in attacco. L’obiettivo dei biancocelesti è quello di far segnare Ciro Immobile per eguagliare o addirittura superare il record di Gonzalo. Correa al fianco dell’attaccante di Torre Annunziata.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Vavro; Lazzari, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Lazio è la partita di Immobile: al San Paolo per infrangere il record

Dove guardare Napoli-Lazio in tv e in streaming

La partita tra Napoli e Lazio in programma sabato 1 agosto comincerà alle ore 20.45, come ai vecchi tempi. Il match è in diretta ed esclusiva su Sky Sport, dunque per gli abbonati Sky sarà possibile vederla anche tramite l’app Sky Go su tablet, smartphone o pc.