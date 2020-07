La 38ª giornata può regalare ancora spettacolo, a Napoli arriva la Lazio e Immobile vuole conquistare il record di gol in Serie A.

La Seria A è arrivata alla sua conclusione, dopo 12 giornate senza sosta, partite ogni tre o quattro giorni e tanti cooling break a causa del caldo torrido. Il Napoli terminerà il campionato in casa e senza salutare il proprio pubblico prima dell’attesissima partita contro il Barcellona. L’ultima parte della stagione è stata caratterizzata dall’assenza dei tifosi e senza la spinta della gente, il folklore sugli spalti, i cori e le esultanze, si è visto che è un calcio diverso quello mostrato nell’ultimo mese. Gli azzurri giocheranno contro la Lazio, quarta in campionato e con ancora un record da raggiungere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barcellona-Napoli al ‘Camp Nou’, De Laurentiis: “Non capisco”

Napoli-Lazio, Immobile prova a battere il record di Higuain

Dopo la ripresa del campionato, i biancocelesti hanno avuto un black-out che non ha permesso loro di continuare la corsa per lo scudetto. Ciro Immobile ha sofferto per un paio di settimane la mancanza del gol, poi ha ricominciato a segnare e ad inseguire il record del maggior numero di reti in Serie A in una stagione. L’attuale detentore è Gonzalo Higuain, il quale con la maglia azzurra al San Paolo ha raggiunto e battuto Nordahl nella stessa partita contro il Frosinone.

Ciro potrebbe ripetere la storia allo stadio di Fuorigrotta, a casa del Napoli. Attualmente il capitano della Lazio è a quota 35 reti e con un gol eguaglierebbe l’argentino. Novanta minuti per fare la storia e abbattere un record che non è solo di Higuain, ma appartiene anche ai tifosi azzurri che in quella serata magica fecero sentire tutto il calore e l’affetto al proprio beniamino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lozano in uscita dal Napoli: ma può restare in Serie A