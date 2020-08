Napoli, Gattuso-De Laurentiis: c’è l’accordo per il rinnovo

Il Napoli comincerà una nuova stagione con una certezza: Gattuso e De Laurentiis hanno trovato l’accordo per il rinnovo di altri due anni.

Ancora una volta, Capri fa da sfondo alle trattative del presidente Aurelio De Laurentiis. Tra i faraglioni, il patron del Napoli e Gennaro Gattuso hanno posto le basi per un rinnovo dei rapporti. Immediatamente dopo l’uscita dalla Champions League e la fine di una stagione segnata da un andamento mediocre in campionato e vincente in Coppa Italia, la società ha voluto guardare oltre e pensare al futuro. Come presumibile, data la spinta e la fiducia mostrata dagli stessi calciatori, ‘Ringhio Star‘ continuerà ad essere la guida degli azzurri per le prossime due stagioni.

Napoli, Gattuso e De Laurentiis trovano l’intesa: i dettagli del rinnovo

Il meeting ha avuto un risvolto positivo. Gattuso firmerà il rinnovo del contratto con la società per altri due anni con l’opzione per prolungare fino al 2023. L’allenatore ha ottenuto l’assenza di clausole o vincoli in caso di rescissione dei rapporti. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, mancherebbe solo l’annuncio ufficiale di De Laurentiis.

Le parti hanno discusso anche del programma del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri saranno impegnati in Abruzzo dal 23 agosto e avranno poco più di 10 giorni per ricaricare le energie in vista di una prossima lunga e importante stagione. La squadra ricomincerà un nuovo campionato senza alcuni punti saldi degli ultimi anni come Allan, ormai in via d’uscita, e Callejon.

