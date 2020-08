Rinnovo Gattuso: fumata grigia, ma si lavora sul mercato

Gennaro Gattuso non ha ancora l’accordo per il rinnovo con il Napoli, ma intanto con De Laurentiis si parla di calciomercato: tutti gli uomini sul taccuino del mister

Non rinnova, almeno per ora, ma la sua posizione non è assolutamente in discussione. L’incontro fra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso è stato interlocutorio dal punto di vista contrattuale ma utilissimo per tanti altri aspetti relativi al prossimo futuro. Sul rinnovo del contratto resta il nodo della penale in caso di rescissione unilaterale, che Gattuso non vorrebbe e che invece il presidente spinge per inserire. Ma ora c’è da pianificare la nuova stagione e in questo il mister avrà un ruolo chiave, di pari passo con Giuntoli per costruire il calciomercato Napoli nel suo anno più difficile, quello della costruzione di un nuovo ciclo.

Calciomercato Napoli, prima del rinnovo di Gattuso ci sono i nuovi acquisti (e le cessioni)

Si lavora quindi in chiave mercato per quello che sarà il Napoli della prossima stagione. Sacrificabili e, probabilmente, sacrificati, Koulibaly e Allan, per i quali De Laurentiis spera di incassare almeno 120-130 milioni. In lista di sbarco ci sono anche Milik, Ghoulam e una serie di elementi rimasti ai margini negli ultimi mesi, da Llorente a Younes passando per Ounas e Malcuit. Priorità sul mercato: un terzino sinistro, un centrocampista centrale e poi l’erede di Callejon.

Da Reguilon a Veretout: i nomi sul taccuino di Giuntoli

Perso Tsimikas, accasatosi al Liverpool, ora piace l’esterno basso mancino Reguilon, del Real Madrid, quest’anno in prestito al Siviglia. Per il ruolo di esterno di attacco invece interessa sempre Boga del Sassuolo, nonostante la cifra enorme sparata dai neroverdi, ma si guarda anche in casa Roma con Veretout e Under profili graditi e accessibili anche da un punto di vista economico. Gabriel del Lille già pronto a firmare non appena si troverà l’accordo per la cessione di Koulibaly.