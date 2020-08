Calciomercato Napoli, da 34 a 17: tutti in ritiro… ma con la valigia!

Sono presenti in ritiro, ma sono protagonisti del calciomercato. Vediamo tutti i calciatori del Napoli che potrebbero lasciare Castel Di Sangro

Tutti in ritiro, sì, ma con la valigia. Per Castel Di Sangro Gennaro Gattuso ha chiamato 34 calciatori, praticamente tutti quelli a disposizione compresi i volti nuovi Rrahmani e Osimhen ed escluso Petagna, in isolamento dopo la positività da coronavirus. Per tanti però sarà un ritiro ad orologeria. Mai come quest’anno sono davvero tantissimi i calciatori in lista di sbarco e pronti a lasciare i compagni in corso d’opera. Si parte dai senatori, tutti a un passo dall’addio. Koulibaly e Allan ma anche Milik, Ghoulam, Maksimovic, forse anche Hysaj. Un ciclo che termina e che porterà via tutti o quasi i suoi protagonisti.

Napoli, i calciatori in odore di cessione

Ma tra i 34 di Gattuso ci sono anche altri ragazzi pronti ad andar via, che aspettano solo una sistemazione, in molti casi anche soltanto in prestito. Dei 12 attaccanti aggregati al gruppo ne resteranno probabilmente solo 5. Llorente, Lozano e Younes ma anche Bifulco, Ciciretti, Tutino. Ognuno di loro da un giorno all’altro potrebbe salutare la squadra e aggregarsi ad un altro ritiro. Un gioco a eliminazione, quasi un reality show. Sono 34, presto potrebbero essere la metà. In attesa poi dei nuovi acquisti che definiranno la rosa per la prossima stagione.

Napoli a Castel Di Sangro: i convocati per il ritiro

E infatti, a guardare la lista dei convocati per il ritiro di Castel Di Sangro, ci accorgiamo che presto potremmo veder dimezzata la lista. Abbiamo grassettato quelli che potrebbero restare fino al 4 settembre: sono 17, ma potrebbero essere addirittura di meno se si sviluppassero alcune trattative più inattese. Staremo a vedere: intanto Gattuso fa il possibile per coinvolgere anche chi sembra già con la testa da un’altra parte.

PORTIERI: Ospina, Meret, Contini, Daniele.

DIFENSORI: Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto.

CENTROCAMPISTI: Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Gaetano, Machach.

ATTACCANTI: Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Tutino.