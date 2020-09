Calendario Serie A, gli anticipi e posticipi del Napoli fino alla 4ª giornata

La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi fino alla quarta giornata: ecco dove seguire le prime partite del Napoli.

Venerdì 4 settembre il Napoli chiuderà la sua esperienza abruzzese in un’amichevole contro il Teramo. Gattuso terminerà il ritiro senza molti titolari e rientrerà a Castel Volturno per preparare al meglio l’inizio di campionato. L’ultimo test, prima della trasferta a Parma per la prima giornata di Serie A, sarà al San Paolo contro il Pescara. Il presidente Aurelio De Laurentiis si augura che possa riempire parte dello stadio per il consueto saluto ai tifosi, ma non dipenderà solo dalla sua volontà. Intanto, la Lega ha reso noto date, orari e emittenti televisive delle prime quattro giornate.

Calendario Napoli, gli anticipi e posticipi: contro il Parma su Dazn e contro la Juve su Sky

Gli azzurri, per l’esordio stagionale, giocheranno al Tardini contro il Parma domenica 20 settembre alle ore 12.30. La partita sarà trasmessa su Dazn. Sette giorni dopo, il Napoli tornerà tra le mura amiche contro il Genoa alle ore 15.00, e questa volta il match sarà trasmesso su Sky Sport. Per la seconda giornata, da segnalare la presenza del big match all’Olimpico tra Roma e Juventus, anche questa esclusiva su Sky.

Alla terza giornata arriva un classico per i tifosi azzurri, la madre di tutte le sfide. Il Napoli affronterà i bianconeri all’Allianz Stadium domenica 4 ottobre alle ore 20.45, la prima partita serale della stagione per la squadra di Rino Gattuso. Il match sarà trasmesso su Sky, come anche quello successivo dopo la sosta per le Nazionali. I partenopei ospiteranno sabato 17 ottobre l’Atalanta al San Paolo alle ore 15.00.

Di seguito le prime quattro gare del Napoli in campionato:

20/09 Parma-Napoli ore 12.30 su Dazn

27/09 Napoli-Genoa ore 15 su Sky

4/10 Juventus-Napoli ore 20.45 su Sky

17/10 Napoli-Atalanta ore 15 su Sky

