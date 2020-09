Incontro tra la Roma e l’agente di Milik: c’è la svolta

L’agente di Milik, David Pantak, ha incontrato la dirigenza della Roma per discutere del trasferimento in giallorosso del polacco.

Il valzer degli attaccanti sta finalmente per cominciare: Milik alla Roma, Dzeko alla Juventus, è tutto pronto. L’approdo del bosniaco a Torino dipende dallo sbarco in giallorosso del polacco che, notizia delle scorse ore, pare sempre più convinto della nuova destinazione dopo le perplessità iniziali. Merito del summit andato in scena a Trigoria tra il suo procuratore, David Pantak, e la dirigenza romanista che, come riportato da ‘Sky Sport’, gli ha illustrato il progetto tecnico in serbo per il suo assistito e, ovviamente, la proposta economica che andrà a definire il contratto da stipulare nei prossimi giorni.

Quasi azzerate, dunque, le resistenze di Milik, sedotto e abbandonato dalla Juventus: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Fabio Paratici lo avrebbe informato telefonicamente del cambio di strategia, ammiccando alle esose richieste avanzate da Aurelio De Laurentiis che avrebbero convinto definitivamente i bianconeri a virare su Dzeko, di cui l’ex Ajax è deputato a prendere il posto nella rosa a disposizione di Paulo Fonseca. L’intesa tra Roma e Napoli c’è già: prestito oneroso di 3 milioni, obbligo di riscatto a 15 più 7 di bonus facilmente raggiungibili, per un totale di 25 milioni. Non male per un giocatore con il contratto in scadenza tra meno di un anno, ma sicuramente meno rispetto a quanto De Laurentiis avrebbe voluto ricavare dalla cessione di uno dei suoi migliori elementi.

Milik verso la Roma: cambiata l’idea sul futuro

Gli ingranaggi dell’operazione che porterà Milik alla Roma sono oliati al massimo, pronti ad attivarsi quando il polacco dirà il ‘sì’ definitivo a quella che, con ogni probabilità, sarà la sua nuova squadra. Eppure, fino a pochi giorni fa, sembrava irremovibile sulla decisione di restare a Napoli fino alla scadenza del contratto per giocarsi le proprie carte e partire, poi, a costo zero. Scenario che De Laurentiis ha subito scongiurato trovando l’accordo con i giallorossi, che ora stanno presentando argomenti di rilievo pur di far colpo su Milik. E, a giudicare dai rumors più recenti, l’esito positivo della missione è quasi scontato.