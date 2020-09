Probabili formazioni Parma-Napoli: Osimhen subito titolare

Le probabili formazioni di Parma-Napoli: Gattuso punta subito su Osimhen, Mertens si gioca una maglia come esterno destro.

Meno di un mese e mezzo dopo l’ultima gara ufficiale giocata al ‘Camp Nou’ di Barcellona, il Napoli torna in campo per la prima giornata di Serie A sul prato del ‘Tardini’ dove affronterà il Parma di Liverani. Poche le novità tra gli azzurri, fatta eccezione per il nuovo bomber Osimhen. I ducali nella scorsa stagione sono stati una vera e propria bestia nera per il Napoli, battuto sia all’andata che al ritorno.

Probabili formazioni Parma-Napoli: subito Osimhen

Gattuso sembra orientato a puntare subito su Osimhen, schierato al centro di un tridente insieme a Insigne e uno tra Mertens e Politano, col primo leggermente favorito. Solo panchina invece per Lozano. Scelte obbligate a centrocampo dove giocheranno Demme, Fabian Ruiz e Zielinksi. In porta fiducia a Ospina, davanti a lui una linea a quattro formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. Mario Rui non è al meglio.

Nel Parma c’è il dubbio legato alla presenza di Gervinho per un affaticamento muscolare, se non dovesse farcela sarà Karamoh a fare coppia con Inglese. Kucka dovrebbe agire come trequartista con Brugman in regia. Darmian e Giuseppe Pezzella terzini, al centro della difesa Iacoponi e l’esperto Bruno Alves. Out Gagliolo per infortunio. Titolari gli ex Sepe e Grassi.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Inglese, Gervinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Mertens, Osimhen, Insigne.

Dove vedere Parma-Napoli in tv e streaming

Parma-Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN. Sarà quindi possibile vedere la gara in tv scaricando l’app ufficiale sulle moderne smart tv oppure collegando il computer al televisore tramite Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La partita sarà ovviamente visibile anche in streaming sempre su DAZN: basterà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento per vedere la partita sul pc, oppure scaricare l’app su tablet o smartphone.

Infine gli utenti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno vedere Parma-Napoli anche sul canale satellitare DAZN1.