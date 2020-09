Calciomercato Napoli, caccia al centrocampista: rispunta Vecino

Il calciomercato del Napoli in entrata ruota intorno all’acquisto di un centrocampista. Sempre più difficile arrivare a Veretout, rispunta Vecino.

Matias Vecino. Questo il nome venuto fuori nelle ultime ore in casa Napoli. Giuntoli ha virato sul centrocampista uruguaiano per raccogliere l’eredità di Allan, vista la difficoltà nell’arrivare a Veretout della Roma.

Calciomercato Napoli, nuovo centrocampista: idea Vecino

Un’occasione di mercato, perché l’Inter lo cede anche in prestito e sarebbe disponibile anche al diritto di riscatto, più che all’obbligo. Al momento è infortunato ma tempo un mese e può essere a disposizione di Gattuso, che ne apprezza la duttilità e all’occorrenza potrebbe adattarlo anche nei due in mediana. C’è il gradimento del calciatore, già pupillo di Sarri e già vicino al Napoli sia quando era all’Empoli che quando giocava con la Fiorentina, ora resta da definire solo l’entità del diritto di riscatto. Il Napoli vorrebbe chiudere a 12 milioni, l’Inter ne chiede 18, alla fine l’accordo potrebbe trovarsi nel mezzo garantendo un’alternativa low-cost in mezzo al campo.

Capitolo cessioni: c’è il caso Milik

Sul fronte Milik si continua a sondare il terreno in Premier League. C’è il Tottenham, potrebbero esserci anche Newcastle e un altro paio di club inglesi, ma il tempo stringe e il Napoli sarà costretto ad abbassare il prezzo, cedendolo a prezzo di saldo. Sempre più probabile invece la permanenza di Koulibaly sul quale né PSG, né Manchester City hanno finora affondato il colpo. Da definire infine il futuro di Maksimovic, altro giocatore col contratto in scadenza col quale il Napoli non ha raggiunto un accordo per il rinnovo e che quindi tra qualche mese potrebbe liberarsi a parametro zero. Proprio come Milik.