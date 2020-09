Calciomercato Napoli, il Liverpool torna su Koulibaly: un “amico” lo contatta

Il Liverpool ritorna su Koulibaly e utilizza un intermediario speciale: Mané prova a convincere il suo compagno di Nazionale.

Al termine della gara contro il Parma, Gattuso ha dichiarato con una certa onestà che gli dispiacerebbe molto se Koulibaly dovesse lasciare il Napoli. Tuttavia, ha aggiunto che il valore economico del calciatore è molto alto e una sua cessione farebbe comodo alle casse del club. Intanto, non c’è stato nessun affondo sul difensore azzurro. De Laurentiis non accetta sconti ma è disposto a trattare e dialogare con le parti. Negli ultimi giorni, l’ipotesi Manchester City sembra essere sfumata. Ma Kalidou potrebbe ugualmente fare il biglietto per il Regno Unito: il Liverpool è tornato in corsa.

Calciomercato Napoli, la mossa del Liverpool: Mané contatta Koulibaly per convincerlo

Jurgen Klopp sogna una difesa stellare composta da Van Dijk e Koulibaly. Sarebbe un muro invalicabile, un duo che potrebbe essere fondamentale per tornare ad esser protagonisti indiscussi in Champions League. Per acquistare il calciatore, però, serve accontentare il patron del Napoli e convincere il difensore al trasferimento. Secondo le Parisien, l’attaccante del Liverpool Sadio Mané è stato incaricato di contattare Koulibaly e fare da intermediario nella trattativa. Entrambi sono le stelle della propria Nazionale senegalese e potrebbero diventare compagni anche con la maglia di un club. Nei mesi scorsi, durante il lockdown, il centrale classe 1991 è stato già accostato ai Reds, in una possibile sfida a due con i Citizens. Ma alla società azzurra non è arrivata nessuna offerta ufficiale, come più volte ha dichiarato il presidente De Laurentiis.

Sempre secondo la rivista francese, il PSG si sarebbe fatto da parte perché non riesce a soddisfare le richieste del presidente partenopeo. Il calciomercato ai tempi della pandemia ha fermato le grandi transazioni e il valore associato ad uno dei migliori difensori al mondo è troppo elevato anche per le società economicamente più potenti d’Europa. Kalidou è ancora un calciatore del Napoli e potrebbe restare tale per tutta la stagione, ma mancano più di dieci giorni alla fine del mercato e tutto può succedere.

