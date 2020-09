Napoli-Genoa, altro caso Covid: Schone positivo, resta a casa

Dopo Mattia Perin, il Genoa conta un altro positivo nel gruppo: anche Lasse Schone resta a Genova a causa del Covid. La partita contro il Napoli non è a rischio.

Dopo l’esito del tampone di Perin, anche Lasse Schone è risultato positivo al Covid. Il calciatore del Genoa non è partito con la squadra per Napoli dopo aver effettuato un secondo giro di test. Tutti gli altri giocatori della rosa di Maran sono risultati negativi e hanno già lasciato Genova. La partita si disputerà regolarmente alle ore 18:00 allo stadio San Paolo.

Napoli-Genoa, Schone debolmente positivo al Covid: tampone poco chiaro

Stando a quanto riporta il Secolo xix, Schone non è partito con i suoi compagni per la sfida Napoli-Genoa a causa di qualche valore alterato nel risultato del tampone. Per questo motivo, il calciatore dovrà fare ulteriori accertamenti e per precauzione è in isolamento dal resto del gruppo.Il centrocampista si aggiunge al portiere Perin nella lista dei casi di Coronavirus in casa rossoblu. Due perdite importanti per mister Maran in vista del match delicato contro gli azzurri.

Invece, il Napoli ieri sera ha annunciato che l’esito dei tamponi della squadra è risultato interamente negativo. Resta ancora in isolamento il patron azzurro, le cui condizioni sono migliorate rispetto a qualche settimana fa.

