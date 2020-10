Enrico Preziosi, il presidente del Genoa, ha svelato l’esito della decisione del giudice sportivo in merito a Juventus-Napoli: gli azzurri rischiano una penalizzazione.

E’ stata rinviata alla prossima settimana la decisione del giudice sportivo di Serie A in merito alla vicenda Juventus-Napoli. Nei bar, per strada, in tv, sui social, tra personaggi noti o meno noti, gente comune o del settore, si sono creati due schieramenti. C’è chi difende a spada tratta il protocollo approvato dal Consiglio di Lega, poco prima dello scoppio dei due casi azzurri. C’è chi, invece, dà maggiore priorità alla salute pubblica e riconosce nelle autorità sanitarie un potere più forte di quelle sportive.

Il presidente del Genoa, club che conta una ventina di positivi tra calciatori e staff, ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando l’esito della sentenza che vedrà protagonista il Napoli la prossima settimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’agente di Hysaj: “Doveva lasciare Napoli, ecco perché è rimasto”

Preziosi: “Juve-Napoli spot mortale per il calcio e gli azzurri rischiano la penalizzazione”

Il presidente del Genoa non ha apprezzato la mancata partenza del Napoli per Torino, per disputare regolarmente la gara con la Juventus. L’ASL del capoluogo campano avrebbe fermato gli azzurri, vietando all’intera squadra di lasciare la Regione, per il rischio di diffondere il contagio. Enrico Preziosi ha commentato così in un’intervista al Corriere dello Sport: “Spero che il campionato continui, ma quando affermo che Juventus-Napoli è stato uno spot mortale per il calcio ho le mie ottime ragioni. Siamo in una fase delicata della discussione sul futuro dello sport e non avevamo bisogno di questo incidente – e prosegue – L’episodio ha minato alcune certezze, aprendo una voragine nella quale siamo sprofondati tutti e dalla quale non sarà facile risalire“.

Inoltre, il patron del Genoa ha dichiarato le conseguenze che potrebbe subire il Napoli in seguito alla decisione del giudice sportivo: “Da quello che mi raccontano e si sente dire, il Napoli rischia una penalizzazione. Più che un rischio è una certezza“. Preziosi ha aggiunto che il protocollo dev’essere modificato, e infatti, medici dei club e la Lega Serie A sono già a lavoro per integrare il documento in merito alla gestione dei casi positivi al Coronavirus nel gruppo squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il monte ingaggi della Serie A: Napoli stabile, la Juve taglia