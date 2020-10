Napoli-AZ Alkmaar, probabile turnover per Gattuso in vista dell’esordio in Europa League. Petagna e Rrahmani dal primo minuto? Le probabili

Dopo aver dato spettacolo a tutta Italia contro l’Atalanta, il Napoli deve già voltare pagina e si appresta ad affrontare l’AZ Alkmaar per la prima di Europa League. Partita ancora una volta condizionata dal coronavirus, visto che nello spogliatoio olandese al momento ci sono ben 9 positivi: solo 6 però sono calciatori e solo uno di loro fa parte stabilmente nella prima squadra, quindi per ora i rischi sono sicuramente contenuti. Al San Paolo arriverà una squadra che, Covid o non Covid, non è sicuramente delle più irresistibili. Quattro partite nel campionato olandese, 4 pareggi e 4 punti, con 10 reti fatte e 10 subite. Per questo motivo Gattuso prepara un po’ di turnover e darà spazio a chi sta giocando meno. In porta ci sarà di sicuro Meret, in difesa torna Mario Rui e possibile che trovi spazio almeno uno fra Maksimovic e Rrahmani al centro della difesa. Demme o Lobotka a centrocampo, in avanti le assenze di Insigne, Zielinski ed Elmas non consentono troppi esperimenti. Possibili straordinari per Politano e Lozano, davanti occhio ad Andrea Petagna, che in campionato finora ha giocato poco ma scalpita per prendersi il posto lì davanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Napoli, è il giorno del ricorso: ecco quando arriverà la sentenza

Napoli-AZ Alkmaar, le probabili formazioni

Ecco come potrebbero scendere in campo le squadre per Napoli-AZ Alkmaar, prima gara di Europa League:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Rui, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Demme, Lobotka; Lozano, Politano, Mertens; Petagna. All: Gattuso

Az Alkmaar (4-3-3) Bizot; Svensson; Chatzidiakos (Martins Indi), Letschert; Wijndal; Midtsjo; de Wit; Koopmeiners; Guðmundsson; Boaudu; Stengs (Aboukhlal). All. Slot