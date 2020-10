Napoli, protagonista dell’Europa League: prova di maturità per gli azzurri

Il Napoli sarà il protagonista dell’Europa League 2020/21 e sarà la squadra da battere per molte avversarie: è una grande prova di crescita per calciatori e società.

Tra mille difficoltà, il torneo comincerà in piena pandemia. Il Napoli, grazie alla vittoria della Coppa Italia, parte dai gironi di Europa League, ed essendo la testa di serie è anche la favorita del gruppo F. Nelle ultime 4 stagioni, gli azzurri hanno disputato sempre i gironi di Champions League. E’ decisamente una competizione più spettacolare, più allettante, e il blasone dei club è tutta un’altra cosa. Ma la squadra non dovrà commettere il grave errore di svalutare la competizione di cui sarà protagonista. E’ un’opportunità per conquistare un trofeo internazionale alla portata, e l’avvio di stagione è stato molto promettente. L’ultima coppa europea l’ha alzata Diego Armando Maradona 31 anni fa. In tre decenni, i tifosi azzurri hanno visto diverse formazioni, competitive o meno, ma questa può fare davvero la differenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, che avvio di stagione per quattro azzurri: le rivelazioni inaspettate

Europa League, l’occasione per il Napoli: è ora di diventare protagonista

Il primo avversario del gruppo F è l’AZ Alkmaar. Il club olandese è in arrivo in Italia, pur avendo isolato ben 13 calciatori positivi al Covid. Il Real Sociedad è la squadra che può mettere in difficoltà gli azzurri: al momento prima in classifica in Liga, trascinata da un fuoriclasse d’eccezione come David Silva. Infine c’è il Rijeka, club croato della città di Fiume, e la differenza del tasso tecnico nei confronti del Napoli è notevole. Il passaggio del turno è obbligatorio.

Negli altri gironi di Europa League ci sono diverse squadre interessanti e favorite alla vittoria finale. Basti pensare alle inglesi Arsenal, Tottenham e Leicester, il Villareal o, perché no, le altre due italiane Roma e Milan. Naturalmente, dai gironi di Champions League arriveranno le terze classificate che potrebbero dare molto fastidio e arrivare alla vittoria finale, come successo tante altre volte. Tuttavia, il Napoli quest’anno avrà la possibilità di cominciare e sentir proprio questo torneo sin dall’inizio. La rosa è folta, ci sarà spazio per tutti visti i molteplici impegni settimanali. Ma soprattutto, Gattuso può contare su una formazione di livello e che al momento è in fiducia. Gli azzurri sono chiamati ad una prova di maturità. La società altrettanto. Domani con l’AZ Alkmaar comincia il percorso europeo: l’ultima tappa sarà a Danzica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Europa League, nell’AZ Alkmaar otto nuovi positivi: per la Uefa si gioca