Gattuso, l’abbraccio a Raffaele: “Non mollare, ti aspetto a Castel Volturno”

A causa di un brutto incidente stradale, Raffaele è ricoverato in ospedale e Gennaro Gattuso ha inviato un video di pronta guarigione al ragazzo, con uno speciale invito.

Gennaro Gattuso è sempre stato attento ai problemi esterni al calcio. Sempre in prima linea e disponibile. E ancora una volta, l’allenatore del Napoli non si smentisce. A seguito di un incidente stradale, Raffaele, un ragazzo di Castrolibero in provincia di Cosenza, è ricoverato in ospedale. Per questa ragione, Gattuso non si è tirato indietro per inviargli un messaggio di pronta guarigione.

Gattuso, l’invito speciale per Raffaele: “Forza, riprenditi! Ti aspetto a Castel Volturno”

La sera del 5 novembre, Raffaele ed un suo amico si trovavano a bordo di un ciclomotore ma sono stati coinvolti in un bruttissimo incidente stradale. Sin da subito, la comunità di Castrolibero, comune di residenza del giovane, si è unita attorno alla famiglia e spera che il ragazzo possa presto tornare a casa. Gli amici di Raffaele hanno lasciato uno striscione fuori l’ospedale Annunziata di Cosenza che recita: “Non mollare”.

Rino ha voluto mandare un video a Raffaele per dargli forza e coraggio in questo momento difficile. Inoltre, Gattuso lo ha invitato a Castel Volturno, nel centro sportivo del Napoli, per poter passare una giornata insieme quando sarà completamente guarito. La notizia dell’incidente ha scosso davvero tutti, tant’è che diversi personaggi del mondo del calcio sono uniti dallo stesso intento di augurare la pronta guarigione al giovane. Oltre il video di Ringhio, sono arrivati i messaggi di Locatelli, Calabria e Pippo Inzaghi.