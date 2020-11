I playoff per Euro 2020 hanno completato i gironi del torneo: Elmas e Lobotka andranno all’Europeo, e con loro anche Mertens, Insigne, Ruiz e tanti altri calciatori del Napoli.

Gli spareggi per Euro 2020 hanno finalmente determinato le ultime squadre che completano i gironi del torneo che si disputerà il prossimo anno. Prima storica partecipazione alle fasi finali di un torneo così importante per la Macedonia di Elmas. Il centrocampista del Napoli ha giocato da titolare contro la Georgia ed è stato artefice della splendida azione che ha portato al gol partita di Pandev. Più complicata la gara della Slovacchia di Hamsik e Lobotka. Non sono bastati i 90′ a causa dell’autogol, ma la vittoria è arrivata ai tempi supplementari.

All’Europeo ci sarà anche un po’ di Napoli. Sono tanti i calciatori che faranno parte della lista dei convocati della propria Nazionale. Altri, invece, avranno l’occasione in questa stagione di conquistare o consolidare un posto tra i 23.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zielinski titolare in Polonia-Ucraina: “Mi sento sempre meglio”

Un po’ di Napoli all’Europeo: gli azzurri in Nazionale

Potenzialmente, l’Italia è tra le squadre favorite alla vittoria del torneo. Mentre Lorenzo Insigne è certo di avere un posto riservato, con tanto di numero 10 sulle spalle, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo dovranno conquistare la fiducia del ct Roberto Mancini. Il portiere azzurro difficilmente potrà ricoprire un ruolo da protagonista, vista la presenza di Donnarumma. Tuttavia, la c’è una buona concorrenza per il ruolo da secondo o da terzo portiere. Il terzino destro, invece, nel Napoli gioca con continuità e costanza, un po’ meno con l’Italia. Per lui appena 3 presenze ad un anno dalla prima convocazione. La Nazionale italiana è stata sorteggiata nel Girone A, assieme a Turchia, Galles e Svizzera.

Napoli, gli azzurri stranieri all’Europeo: sfida a tre con Ruiz, Zielinski e Lobotka nello stesso girone

Nel Girone B ci sarà il Belgio di Mertens, presenza fissa dei Diavoli Rossi. Nel terzo gruppo si è aggiunta da poche ore la Macedonia di Elmas, trascinata dall’eterno Pandev. Nel Girone E sarà molto particolare vedere i duelli in campo tra i tre azzurri. Ci sarà la Spagna di Fabian Ruiz, la Polonia di Zielinski (e Milik, ormai vicino alla cessione) e la Slovacchia di Lobotka. I tre centrocampisti sono titolari della propria selezione e avranno di certo un posto garantito nella lista dei convocati. Ed è certo che i tifosi azzurri guarderanno la Slovacchia con particolare interesse, dovuto soprattutto alla presenza di Marek Hamsik. Infine, Mario Rui cercherà di conquistare un posto nel Portogallo capitanato da Cristiano Ronaldo, in un girone di ferro composto con Francia, Germania e Ungheria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gattuso, l’abbraccio a Raffaele: “Non mollare, ti aspetto a Castel Volturno”