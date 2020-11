Napoli, 3 nuovi ragazzi alla corte di Gattuso: l’aiuto proviene dalle giovanili

Il Napoli è senza i convocati in Nazionale e Gattuso ha chiamato dal settore giovanile tre nuovi ragazzi per svolgere gli allenamenti a Castel Volturno.

A causa degli impegni internazionali, il Napoli ha perso 15 giocatori della sua rosa. In questi giorni, senza gran parte dei titolari, Rino Gattuso ha aggregato alcuni calciatori dal settore giovanile. Intanto, chi è rimasto a Castel Volturno sta preparando la delicata sfida contro il Milan, una delle poche squadre ancora imbattute in campionato. Non arrivano notizie incoraggianti dalla Nigeria, visto che Osimhen si è lussato la spalla e resterà fuori qualche settimana, secondo il ct Rohr. La squadra, però, non può permettersi distrazioni e continua a lavorare a testa bassa, anche con alcuni volti giovani.

Napoli, Gattuso chiama Pirone, Barba e Ceparano dalle giovanili: 3 nuovi ragazzi a Castel Volturno

Vista l’assenza di Alex Meret e David Ospina, l’unico portiere del terzetto rimasto a Castel Volturno è Nikita Contini. Dunque, l’allenatore del Napoli ha convocato tra i grandi Andrea Pirone, classe 2004 del Under-17. Secondo quanto riporta la pagina “Giovanili Napoli”, dalla Primavera azzurra sono stati chiamati Benedetto Barba e Giovanni Ceparano. Il primo è difensore centrale classe 2003 e possiede buone doti di copertura e di impostazione di gioco. Il secondo, invece, è il capitano della squadra guidata da Cascione. Un centrocampista di prospettiva dotato di grande personalità.

Per i tre ragazzi delle giovanili sarà una grande occasione allenarsi con mister Gattuso e la Prima squadra del Napoli. Inoltre, dato che la Primavera azzurra ha avuto diverse difficoltà a causa del Covid, per Barba e Ceparano sarà un’ottima opportunità per allenarsi ad alti ritmi e preparare il ritorno in campo con la loro formazione. Quest’oggi la squadra ha svolto l’allenamento in mattinata, lavorando su tattica e su una partita a campo ridotto. Infine, gli azzurri hanno svolto alcuni lavori in palestra.

