Napoli-Milan, se Osimhen non dovesse farcela Mertens è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco. Le probabili formazioni

Un primo sospiro di sollievo per il Napoli arriva direttamente da Lagos, dove Victor Osimhen ha effettuato i primi esami dopo l’infortunio al polso patito in Nazionale con la sua Nigeria. Niente di rotto, sembrerebbe, ma una lussazione che comunque mette in discussione la sua presenza nella fondamentale partita contro il Milan. Il Napoli anticiperà il ritorno in sede del suo centravanti e lo sottoporrà ad ulteriori esami. Non è certa la sua presenza contro i rossoneri, ma potrebbe essere l’unico indisponibile mentre poi Gattuso avrà tutti a disposizione. Possibile che contro la prima in classifica si adotti la formazione tipo, con Ospina in porta e Hysaj confermato a sinistra per avere più equilibrio. Il posto di Osimhen, se mancasse il nigeriano, potrebbe esser preso da Dries Mertens, di nuovo nella sua posizione preferita, con Zielinski a completare la batteria di trequartisti. Formazione praticamente al completo anche per il Milan, che però dovrà rinunciare al suo allenatore. Stefano Pioli è infatti positivo al Coronavirus, il suo posto in panchina sarà preso dal suo vice: Giacomo Murelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Napoli, la sosta ti fa bene: 14 gare da imbattuto dopo la pausa Nazionali

Napoli-Milan, le probabili formazioni:

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, valide per l’8° giornata di Serie A TIM:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Murelli.