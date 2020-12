Ufficiale – Il Napoli giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona

Il Comune di Napoli ha deliberato: il San Paolo cambia nome in Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Roma è stata l’ultima manifestazione sportiva giocata allo stadio San Paolo. Da questo momento in poi, l’impianto cambia nome in Diego Armando Maradona. La decisione è stata presa quest’oggi a Palazzo San Giacomo, con una delibera approvata da tutta la Giunta Comunale. Il primo match che gli azzurri disputeranno sotto questo nome sarà contro la Real Sociedad, partita valida per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

Napoli, l’omaggio a Maradona: stadio intitolato a nome suo

Nel comunicato stampa del Comune di Napoli, si legge il motivo di questa scelta del cambio nome: “Maradona ha incarnato il simbolo di riscatto di una squadra che ha dimostrato che è possibile rialzarsi, vincere e trionfare. L’intera città si è identificata in lui. Nessuno mai è riuscito ad immedesimarsi in modo così completo nel corpo e nell’anima di Napoli”.

Dunque, è finita l’era dello stadio San Paolo. Sotto questo nome, gli azzurri hanno vinto scudetti, coppe, promozioni storiche. Ma l’omaggio era doveroso nei confronti del ’10’ più forte che Napoli abbia mai visto. Questo farà in modo che il suo nome duri per l’eternità. Se fino a questo punto Maradona era legato prettamente ad una società calcistica, da oggi sarà, ancora di più, parte della città. Sarà il tempio del calcio del capoluogo campano e della squadra azzurra; sarà sede di manifestazioni sportive come accaduto per le Universiadi; sarà luogo di concerti o show. Tutto questo perché Diego ha scritto la storia del Napoli e di Napoli.

