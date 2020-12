Le possibili avversarie del Napoli in Europa League: il sorteggio

Andiamo a scoprire le possibili avversarie del Napoli nel prossimo turno di Europa League. Lunedì ci sarà il sorteggio.

Il pareggio casalingo contro la Real Sociedad ha regalato al Napoli la qualificazione ai sedicesimi di Europa League da prima del girone. Non un dettaglio in vista del sorteggio previsto lunedì 14 dicembre, quando il Napoli eviterà tutte le altre prime dei gironi di Europa League oltre che le migliori terze scese dai gironi di Champions League.

Ma come funziona il sorteggio dei sedicesimi di Europa League e dov’è inserito il Napoli?

Le squadre sono suddivise in teste di serie (le prime dei gironi più le quattro migliori terze dei gironi di Champions) e non teste di serie (le seconde dei gironi più le quattro peggiori terze dei gironi di Champions) Il sorteggio si svolgerà secondo un paio di paletti stabiliti come sempre dall’UEFA. Nessuna squadra può affrontare un club arrivato dallo stesso girone di Europa League

Nessuna squadra può affrontare un club della stessa federazione nazionale. Le teste di serie come il Napoli inoltre giocheranno in casa il ritorno dei sedicesimi. Gli azzurri quindi oltre alle prime dei gironi di Europa League eviteranno Manchester United, Ajax, Shakhtar Donetsk e Brugge (migliori terze in Champions) mentre potrebbero incontrare una tra Salisburgo, Olympiacos, Dinamo Kiev e Krasnodar. Le altre possibili avversarie, ovvero le seconde dei gironi di Europa League esclusa la Real Sociedad, sono: YOUNG BOYS

MOLDE

SLAVIA PRAGA

BENFICA

GRANADA

BRAGA

LILLE

MACCABI TEL AVIV

ANVERSA

WOLFSBERG

STELLA ROSSA Sorteggio di Europa League: data, orario, dove vederlo in tv

Il sorteggio dei sedicesimi di finale dell‘Europa League 2020-2021 è in programma lunedì 14 dicembre 2020. La cerimonia prenderà il via alle ore 13, subito dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League. Il sorteggio dovrebbe essere trasmesso in diretta da Sky, che detiene i diritti della manifestazione, probabilmente su Sky Sport 24. Sarà inoltre possibile seguire il sorteggio in diretta streaming tramite Sky Go, applicazione gratuita e scaricabile sul proprio pc, sul proprio tablet o sul proprio smartphone. Oppure su NOW Tv o sul sito ufficiale dell’UEFA.