Probabili formazioni Napoli-Sampdoria: chance per Demme

Impegno casalingo per il Napoli che ospita la Sampdoria: pochi cambi per Gattuso rispetto alla squadra vista in Europa League.

La settimana del Napoli può chiudersi con un’altra gioia dal punto di vista dei risultati ottenuti: dopo aver strappato il pass per i sedicesimi di Europa League in qualità di leader del girone, gli azzurri hanno la chance di inanellare la terza vittoria consecutiva in campionato. Sulla strada di Insigne e compagni c’è la Sampdoria di Claudio Ranieri, alla ricerca del riscatto dopo una serie di partite non eccezionali che hanno riportato i blucerchiati nella parte destra della classifica. I precedenti sono dalla parte dei partenopei, imbattuti in casa contro i liguri addirittura dal lontano 19 aprile 1998, quando un autogoal di Crasson e una rete di Laigle diedero i tre punti alla squadra allora allenata da Vujadin Boskov.

Rispetto all’incrocio europeo con la Real Sociedad, Gattuso non dovrebbe apportare grosse modifiche all’undici titolare: solito ballottaggio tra i pali dove, stavolta, potrebbe spuntarla Meret su Ospina. Manolas destinato a riprendersi una maglia dal 1′ a scapito di Maksimovic, mentre Demme potrebbe essere preferito a Fabian Ruiz in mediana al fianco di Bakayoko. Trequarti intoccabile: Lozano e Insigne sugli esterni con Zielinski a fare la spola tra il centrocampo e gli ultimi 20 metri, posizione ibrida che sta pagando i dividendi. Davanti spazio a Mertens, con Petagna pronto a subentrare dalla panchina. Slitta il rientro in campo di Osimhen, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla spalla rimediato con la nazionale nigeriana.

Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni: gioca Meret?

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.