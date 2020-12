Sorteggio sedicesimi Europa League: dove vederlo in tv e streaming

Dio benedica Vinicius Morais. Chi ha la memoria più lunga ricorderà sicuramente l’attaccante brasiliano. Acquistato dal Napoli nel 2018 per 4 milioni di euro, a De Laurentiis fruttò una bella plusvalenza quando fu ceduto al Benfica per 17 milioni di euro. Poi è arrivato il Tottenham che l’ha preso a 45 e proprio a Londra Vinicius ha fatto un altro bel regalo al club azzurro. Suo il gol che ha consentito al Tottenham di sbloccare la gara contro l’Anversa e di vincere il girone di Europa League, altrimenti la squadra di Mourinho sarebbe diventata un enorme spauracchio nel sorteggio di lunedi 14 dicembre.

Lunedì il sorteggio: tre i pericoli da evitare

E anzi, vista la fortuna che accompagna di solito il Napoli a Nyon, c’era una concreta possibilità che l’avversaria ai sedicesimi fosse proprio il Tottenham. Adesso invece gli scogli da evitare sono principalmente il Salisburgo, il Benfica e il Lille, che in extremis ha mollato la vetta del proprio gruppo al Milan. Un primo sorteggio che comunque ha concrete possibilità di essere abbastanza morbido, per il Napoli, ma i problemi inizieranno dagli ottavi in poi. Tra chi è retrocesso dalla Champions e chi era già nella seconda competizione continentale quest’anno le pretendenti non mancano di certo. Le inglesi Arsenal, Manchester United e Tottenham, Ajax, Glasgow Rangers e Bayer Leverkusen e le italiane Roma e Milan. E il Napoli, naturalmente, che mai come quest’anno ha tutta l’intenzione di arrivare fino in fondo in quella che ormai è a tutti gli effetti una Champions 2. Appuntamento a domani a partire dalle ore 13 dopo i sorteggi Champions, quando il Napoli conoscerà il prossimo scoglio nella strada verso la finale di Danzica.

Sorteggio di Europa League: data, orario, dove vederlo in tv

Il sorteggio dei sedicesimi di finale dell‘Europa League 2020-2021 è in programma lunedì 14 dicembre 2020. La cerimonia prenderà il via alle ore 13, subito dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League. Il sorteggio dovrebbe essere trasmesso in diretta da Sky, che detiene i diritti della manifestazione, probabilmente su Sky Sport 24. Sarà inoltre possibile seguire il sorteggio in diretta streaming tramite Sky Go, applicazione gratuita e scaricabile sul proprio pc, sul proprio tablet o sul proprio smartphone. Oppure su NOW Tv o sul sito ufficiale dell’UEFA.