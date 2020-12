Lazio-Napoli, Inzaghi e Gattuso di nuovo contro: ad agosto fu lite tra i due

Il Napoli di Gattuso contro la Lazio di Inzaghi: i due allenatori si rivedono, dopo l’ultima sfida terminata ad alta tensione.

Questa sera il Napoli affronterà la Lazio all’Olimpico di Roma. Gli azzurri si presenteranno con un attacco decimato e una formazione rimaneggiata a causa di assenze pesanti. Senza Mertens, Insigne ed Osimhen, l’unico centravanti di riferimento sarà Petagna, anche se in panchina si siederà Llorente nel caso ci fosse bisogno.

Gennaro Gattuso incontra nuovamente Simone Inzaghi per la quarta volta nel 2020. E’ l’allenatore che ha affrontato più volte in carriera, ed ha anche una buona percentuale di vittorie. Tuttavia, l’ultima volta che si sono affrontati è volata qualche parola di troppo. E non è passato molto tempo da allora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Probabili formazioni Lazio-Napoli: attacco azzurro decimato

Inzaghi contro Gattuso: si preannunciano scintille

Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre. E’ uno scontro diretto tra due formazioni che puntano ad un posto in Champions. Ci sono in ballo tre punti pesantissimi per restare dietro la scia di Milan, Inter e Juve. Dunque, ci si aspetta una partita anche un po’ nervosa considerando gli ultimi precedenti tra le due. Napoli e Lazio si sono affrontate due volte a gennaio tra campionato e Coppa Italia, poi ad agosto per l’ultima giornata di Serie A. Fu proprio allora che scattarono scintille tra Gattuso ed Inzaghi, con i due che si affrontarono a muso duro.

Rino, al termine di quel match, disse che non avevano chiarito, il tempo avrebbe fatto dimenticare tutto. Questa sera si rivedranno nuovamente a bordocampo, l’uno al fianco all’altro. Prima della partita il rispetto non mancherà, sono due professionisti esemplari, ma durante la gara potrà succedere di tutto e la ferita di quella serata potrebbe non essere del tutto rimarginata. Sono due uomini che vivono con molto patos i 90 minuti di gioco e trasmettono tutta la loro adrenalina ai propri calciatori in campo.

Lazio-Napoli, le convinzioni diverse dei due allenatori

Inzaghi e Gattuso si sono affrontati 10 volte in carriera da allenatori. Il tecnico azzurro ha un miglior bilancio con 5 vittorie e solo 2 sconfitte. Giocano cono due moduli completamente diversi. Simone forte estimatore della difesa a tre, con il quale sta facendo la fortuna della sua Lazio. Rino, invece, fedele alla linea difensiva composta da 4 giocatori.

I biancolesti potranno contare su Ciro Immobile, reduce da 4 gol consecutivi nelle ultime quattro partite di campionato contro il Napoli. Ci sarà anche un grande ex: Pepe Reina. Infatti, il portiere spagnolo difenderà i pali della Lazio, con il quale sta stabilmente giocando titolare.