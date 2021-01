Probabili formazioni Cagliari-Napoli: Koulibaly assente

Napoli di scena a Cagliari nel primo impegno del 2021: formazione praticamente obbligata per gli azzurri, colpiti dagli infortuni.

Il nuovo anno del Napoli comincia dalla trasferta alla ‘Sardegna Arena’, casa del Cagliari di Eusebio Di Francesco che venderà cara la pelle dopo aver raccolto appena quattro punti nelle ultime sei partite; chiusura di 2020 non eccelsa nemmeno per i partenopei, sconfitti da Inter e Lazio e bloccati sul pareggio al ‘Diego Armando Maradona’ dal Torino, raggiunto soltanto in pieno recupero grazie ad una gemma di capitan Insigne. Sfida tra deluse della Serie A che si prospetta ricca di situazioni interessanti e di duelli degni di nota tra i giocatori in campo: come quello tra gli attaccanti partenopei e il portiere Cragno, uomo mercato dei sardi che finora lo hanno blindato dalle sirene delle big come l’Inter.

Per Gattuso non ci saranno grossi dubbi al momento della comunicazione dell’undici che giocherà dal primo minuto: sicuri assenti Koulibaly (infortunatosi all’Olimpico il 20 dicembre), Mertens (caviglia sofferente) e Osimhen, reduce dalla positività al Covid-19 che si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno in quel di Castel Volturno. Spazio dunque ad Ospina tra i pali, con Maksimovic ad affiancare Manolas al centro della difesa; Di Lorenzo e Hysaj (favorito su Mario Rui) a presidiare le corsie laterali. Da valutare le condizioni di Demme: ad oggi è Fabian Ruiz in pole per giocare accanto a Bakayoko sulla linea mediana. Lozano, Zielinski e Insigne formano il solito trio sulla trequarti a sostegno di Petagna, chiamato nuovamente agli straordinari al centro dell’attacco.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Cagliari-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 del satellite).

Diretta streaming su pc, smartphone e tablet disponibile grazie a Sky Go e Now TV.