GOL D’AUTORE – Zielinski, la finta ubriacante e la fucilata: Cagliari KO

Il Napoli vince contro il Cagliari 4-1: la meravigliosa conclusione di Zielinski disegnata per la rubrica “GOL D’AUTORE”.

Un poker, l’ennesimo di questa stagione del Napoli. Gli azzurri non falliscono l’appuntamento contro il Cagliari e dominano gli avversari dal primo all’ultimo minuto di gioco. Tra i migliori in campo, senza dubbio, Piotr Zielinski. Il polacco sale in cattedra grazie ad una performance convincente e le sue due reti, di magnifica fattura.

Il gol di Zielinski: classe e precisione

Il Napoli inizia bene l’anno nuovo, reduce in campionato da due sconfitte e un pareggio.

Al Sardegna Arena passa 4-1 con una doppietta di Zielinski e i goal di Lozano e Insigne.

Il secondo goal del polacco è una pronta reazione al pareggio del Cagliari a opera di Joao Pedro, durato solo due minuti. Infatti al 62′ circa, Fabian Ruiz apre sulla destra per Di Lorenzo, che crossa al centro per Zielinski: con una finta di classe, lascia rimbalzare il pallone, eludendo due difensori del Cagliari, poi batte Cragno da distanza ravvicinata.

Così riporta in vantaggio il Napoli, e apre la strada per un’incoraggiante, larga vittoria in trasferta.

L’ultima volta che Piotr segnò una doppietta con la maglia del Napoli era contro…Gattuso. Infatti, il polacco siglò due reti in Napoli-Milan del 25 agosto 2018, quando il club rossonero era allenato dall’attuale tecnico azzurro.