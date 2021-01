Formazioni Udinese-Napoli, altra chance Petagna: chi gioca sulle fasce?

Il Napoli va a Udine per riscattare la sconfitta con lo Spezia. In avanti potrebbe tornare Petagna al centro dell’attacco, mentre i principali ballottaggi in formazione sono sulle fasce

Ancora fresca la ferita per il ko interno con lo Spezia, adesso il Napoli non può più sbagliare, altrimenti anche la zona Champions rischia di diventare un miraggio e soprattutto può aprirsi ufficialmente la crisi, a 10 giorni dalla sfida di Supercoppa contro la Juventus. Gattuso fa ancora i conti con le numerose assenze e dovrà rinunciare, oltre a Mertens, Koulibaly e Osimhen, anche a Demme, che sarebbe stato candidato per una maglia da titolare e invece deve ancora restare fermo.

Udinese-Napoli, le formazioni: spazio per Hysaj e Petagna

In mezzo al campo quindi sarà ancora Fabiàn – Bakayoko, mentre è in difesa che ci sono più incognite. Meret potrebbe ritrovare i guantoni del numero 1 contro la squadra che l’ha cresciuto, in difesa Maksimovic ancora favorito su Rrahmani mentre sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj potrebbero spuntarla su Mario Rui. In avanti l’unico dubbio è lo stesso che c’era contro lo Spezia. In campo Petagna o in alternativa l’innesto di Politano a destra, con Lozano di nuovo al centro dell’attacco.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

ARBITRO: Pasqua

BALLOTTAGGI NAPOLI

Meret 60% – Ospina 40%

Di Lorenzo – Mario Rui 70% – 30%

Hysaj – Mario Rui 60% – 40%

Maksimovic – Rrahmani 70% – 30%

Petagna – Politano 70% – 30%