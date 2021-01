Napoli, piace Zaccagni: il suo ruolo nel centrocampo di Gattuso

Mattia Zaccagni è nella lista dei possibili acquisti del Napoli: dove potrebbe giocare nel centrocampo di Gattuso.

Nelle ultime ore è stato deciso il passo del Napoli nei confronti di Mattia Zaccagni. Il centrocampista dell’Hellas Verona piace a mezza Serie A. Piace soprattutto ai top club. Ora sta sfruttando le sue chance da protagonista, da titolare indiscusso, nel centrocampo di Juric.

Questa, con ogni probabilità, sarà la sua ultima stagione in Veneto poiché il calciatore sembra voglia fare il salto di qualità e alzare la propria asticella. L’operazione tra la società partenopea e quella del Verona può concludersi ben al di sotto di 20 milioni. Mattia è valutato attorno ai 15 milioni di euro e l’affare può concretizzarsi sopratutto se il Napoli lasciasse in prestito il centrocampista ai gialloblu fino al termine della stagione. Così come fatto con Rrahmani nella scorsa finestra di mercato. E così Zaccagni può tornare utile per la prossima stagione, ma dove si posizionerà in campo?

Zaccagni, trequartista ed assist-man: ecco dove giocherebbe nel Napoli di Gattuso

Con l’Hellas Verona gioca principalmente da trequartista, alle spalle dell’unica punta. Solitamente è affiancato ad un compagno, cosa che il modulo azzurro non prevede. Inoltre, finora Zaccagni ha ricoperto anche il ruolo di ala sinistra. Ed effettivamente, al Napoli servirebbe un esterno offensivo su quella fascia, visto che Politano e Lozano prediligono la destra. Infine, in una sola occasione in questo campionato ha giocato da mezzala.

Dunque, nel 4-2-3-1 di Gattuso, Mattia si posizionerebbe da trequartista, da scudiero del centravanti di turno. Un ruolo che, al momento, ricoprirebbe Mertens quando la formazione del Napoli è al completo. Quest’anno Zaccagni si sta dimostrando un ottimo finalizzatore. Ha messo a segno 4 gol in campionato, di cui una in rovesciata. Tuttavia, per il ruolo che occupa e per le sue doti tecniche eccelse, è anche un ottimo fornitore d’assist. Sempre al centro dell’azione, un riferimento per l’Hellas. Il centrocampista classe 1995 è una sorpresa di questa stagione di Serie A e ora cerca un club di livello superiore, con il quale può ambire a qualche trofeo. Il Napoli può essere la piazza giusta per lui, soprattutto per il prossimo anno con eventuali cessioni e modifiche della rosa.