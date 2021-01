Mertens e Insigne protagonisti di un simpatico siparietto social: il video postato dal belga in cura da un “medico” speciale.

Da Inter-Napoli, Dries Mertens non vede campo. Il belga è indisponibile a causa di un infortunio alla caviglia. Ha svolto le terapie in Belgio, ora si allena un po’ a parte e a volte con il gruppo squadra. Gattuso l’ha convocato per la sfida contro l’Udinese, così come per Koulibaly, ma ovviamente nessuno dei due è in condizione di giocare.

Mercoledì alle ore 17:45, il Napoli giocherà la sfida al Diego Armando Maradona contro l’Empoli, valida per la Coppa Italia. Ma difficilmente Mertens prenderà parte al match, mentre è a lavoro per tornare disponibile per domenica prossima. E Insigne non vede l’ora di scendere in campo con lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GOL D’AUTORE – Bakayoko, incornata da tre punti: il Napoli vince a Udine

Insigne-fisioterapista massaggia Mertens: “Così domenica giochi”

In un video postato da Mertens, mentre è steso sul lettino sottoposto ad alcune terapie, c’è il capitano azzurro protagonista mentre massaggia la caviglia del suo compagno con un apposito apparecchio. “Dries, così domenica giochi – sorride Insigne mentre si traveste da fisioterapista – giochi facile“.

PER VEDERE IL VIDEO DI MERTENS E INSIGNE CLICCA QUI

Le parole di Lorenzo risuonano come una speranza per i tifosi del Napoli. Da quando manca in campo il numero 14, la squadra non è più la stessa. Come “svelato” da Insigne, l’attaccante belga non recupera per la gara contro l’Empoli, ma può farcela per il match di campionato contro la Fiorentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Udinese-Napoli, Gattuso: “Vorrei una squadra brutta e sporca”