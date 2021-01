GOL D’AUTORE – Bakayoko, incornata da tre punti: il Napoli vince a Udine

Il Napoli soffre anche contro l’Udinese, ma grazie alla rete di Bakayoko conquista tre punti fondamentali per restare in corsa per la Champions League: il nostro “GOL D’AUTORE”.

Il Napoli vince a Udine e conquista i tre punti, dopo la clamorosa sconfitta al Diego Armando Maradona contro lo Spezia. Una vittoria insperata vista la prestazione degli azzurri. Tante le note stonate. Dall’infortunio di Manolas, agli errori di Rrahmani, passando per la lenta e prevedibile manovra. Arriva però la gioia, quasi allo scadere, grazie alla rete di Tiémoué Bakayoko. Gli azzurri restano a due punti dalla Juve, salita al quarto posto.

Il gol di Bakayoko: prima marcatura con la maglia del Napoli

Il Napoli cerca riscatto dopo la sconfitta interna con lo Spezia; e l’arrembaggio della squadra di Gattuso rende un rigore trasformato da Insigne al quarto d’ora, presto pareggiato dall’Udinese. Il goal-vittoria arriva invece allo scadere, quando su una punizione dal limite battuta da Mario Rui, Bakayoko svetta più in alto di tutti e scavalca Musso di testa.

Il francese non è di certo un goleador. L’ultima sua rete risale al novembre 2019, quando vestiva la maglia del Monaco. In quell’occasione segnò contro il PSG, ma non valse quasi a nulla. Su 12 reti fatte in carriera con squadre professionistiche, ben 7 sono arrivate grazie ai colpi di testa.

